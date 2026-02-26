La UCO apunta a Pardo de Vera en la contratación de mascarillas y revela que aconsejó una abogada al exministro Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco sobre la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la supuesta contratación de una de las empresas clave del caso Koldo, Soluciones de Gestión, compañía de Víctor de Aldama.

En un nuevo informe, fechado hace apenas dos días y al que ha tenido acceso COPE, detalla su "intervención" en el proceso y revela cómo, nada más estallar el escándalo, recomendó una abogada al exministro José Luis Ábalos.

Como ha contado Patricia Rosety, jefa de Tribunales de COPE, los investigadores han identificado nuevas comunicaciones que, según su criterio, amplían la implicación de Pardo de Vera más allá de lo que ya se conocía hasta ahora.

Aunque su participación parecía limitarse a contratos de obra pública, el análisis de sus dispositivos evidencia su papel en el contrato de las mascarillas con Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama.

Intervención directa en el contrato

Las pesquisas de la UCO señalan que Pardo de Vera departió directamente con Koldo García, el exasesor de Ábalos, sobre el contrato. Los mensajes aportados al juez instructor permiten "inferir" que Koldo intervino en la selección de la empresa y que, "a través de Pardo de Vera, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía".

Una de las comunicaciones clave es del 27 de marzo de 2020. En ella, Pardo de Vera escribía a Koldo: "Está todo firmado, déjame ver, preguntar. Me han dicho que está todo ok y que se lo ha confirmado la empresa". Según los agentes, con este mensaje le informaba de que la documentación estaba en regla para proceder al pago, en respuesta a la insistencia del entonces asesor.

El informe también detalla cómo Koldo facilitó a la expresidenta de Adif el contacto de Íñigo Rotaeche, titular mayoritario de Soluciones de Gestión, y le trasladó asuntos relacionados con el cumplimiento del acuerdo.

Además, los agentes destacan el papel relevante del director general de personas de Adif, con quien Pardo de Vera también contactó para que la contratación saliera adelante.

Una abogada penalista para Ábalos

La investigación da un giro al desvelar una conversación ocurrida horas después de que Pardo de Vera declarara como testigo ante la Guardia Civil, el 21 de febrero de 2024. Ese día se puso en contacto con José Luis Ábalos para facilitarle el contacto de una "abogada especializada en materia penal", en concreto, Rosa María Seoane, quien fuera abogada del Estado en el juicio del 'procés'.

La reacción de Ábalos, según recoge el informe, fue de sorpresa. "No estoy en la investigación que se sepa", respondió. A juicio de los agentes, la insistencia de Pardo de Vera resultó llamativa: "Espera que le llames, para ti, sí", le dijo, añadiendo que "mal no vendrá".

Finalmente, la UCO subraya un hecho que considera de gran importancia: al analizar los dispositivos electrónicos intervenidos a Pardo de Vera, los agentes han constatado que "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado".

Este borrado, junto con las contradicciones entre sus declaraciones y los mensajes encontrados, alimenta las sospechas de los investigadores sobre su verdadera implicación en la trama.