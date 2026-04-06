La trama de corrupción de Forestalia se extiende e implica a un socio de Santos Cerdán

Según ha informado Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, medio centenar de proyectos relacionados con las energías renovables y promovidos por Forestalia habrían obtenido el necesario visto bueno ambiental del departamento de transición ecológica de forma irregular. El cúmulo de irregularidades ha derivado en la detención del dueño de la empresa, Fernando Samper, y de Eugenio Domínguez, un exalto cargo del ministerio que habría obtenido más de 5.000.000 de euros por favorecer a la compañía.

Un entramado complejo

Las pesquisas de la Guardia Civil describen un entramado realmente complejo para ocultar sus actividades desde la administración central. Esta red también habría implicado a Hacienda para blanquear los beneficios obtenidos de las operaciones fraudulentas.

Ramificaciones en Aragón y Moncloa

La investigación también ha señalado a antiguos responsables del ejecutivo de Aragón. Entre ellos se encuentra un exconsejero de medio ambiente, quien estaría vinculado a través de sociedades a la familia de la secretaria de Estado, Susana Sumelzo.

Las ramificaciones alcanzan además a una entidad compuesta por Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. La trama llega hasta la figura conocida como 'la fontanera Leire 10'. Dada su condición de investigado, es muy probable que Fernando Samper se niegue a declarar ante el Senado.