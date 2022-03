Los pasos de la Justicia si la Generalitat no acata el 25% del castellano en las aulas

Ana Losada es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña y portavoz de Escuela de Todos. "Desafortunadamente, la situación es tal y como preveíamos. El Govern no ha enviado a los centros ninguna notificación para que empiecen a cumplir la sentencia. Solamente escuchamos declaraciones que alientan a la desobediencia de los directores de la ciencia. La sentencia no se va a cumplir y a esto se suma que el Gobierno de España está prácticamente desaparecido". Por tanto, cree que 'por las buenas' esto no se va a cumplir.

Un hecho del que "las familias son conscientes. La esperanza está en la demanda colectiva de más de 1.000 familias que, a través de Escuela de Todos, presentaremos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahí ya, cualquier ciudadano afectado por el incumplimiento puede recurrir ante el Tribunal y pedir la ejecución de la sentencia. Y ese es el camino para que se cumpla. Ese es el paso que nos queda para que la sentencia se aplique porque no tenemos el respaldo de las instituciones ni del Gobierno pues queda en manos de los ciudadanos que esto se pueda llegar a cabo".