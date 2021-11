Las fuerzas de seguridad no sabían que Francisco Javier Almeida vivía en Lardero

Ni la Guardia Civil ni la Policía Local de Lardero sabían que Francisco Javier Almeida, condenado previamente por asesinato y abusos sexuales, residía en la casa donde, presuntamente, este jueves mató a un niño de nueve años. El juez e Instituciones Penitenciarias sabía perfectamente dónde vivía este hombre, que fue sometido a numerosos controles para conocer si cumplía con las exigencias del tercer grado concedido en abril de 2020. Pero, según ha podido saber COPE, ni la Guardia Civil ni la policía municipal tenían información. Por eso, los agentes no pudieron cruzar los datos al buscar sospechosos en ese mismo barrio.

La última noticia que había tenido la Guardia Civil fue el cumplimiento de los 39 permisos de los que ha disfrutado desde su salida de prisión. Cuarteles como los de Logroño o Torrelavega recibieron la visita del interno para el control diario al que debía someterse, cuentan a COPE fuentes del Instituto Armado. Pero desde que se le concede la libertad condicional, nadie les da cuenta de la nueva situación penitenciaria del hombre. Tampoco a la policía local de Lardero. "En ningún momento, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en este municipio nos han notificado la presencia de este individuo", señala a COPE la concejala de Seguridad del municipio, Marta Elguea.

Los medios de la Guardia Civil aclaran que no hay obligación legal de ello, algo que aún así no se entiende desde el consistorio. "Hemos preguntado a la Delegación del Gobierno por qué los agentes de nuestra ciudad no conocían esta información", señala Marta.