Guillermo, hijo de un asesinado por Parot: "Llevaré a la Justicia a los que, por omisión, permiten la marcha"

La Audiencia Nacional ha rechazado prohibir la marcha convocada el próximo sábado en el municipio de Arrasate-Mondragón a favor de Henri Parot al no existir en este momento datos para determinar si podría darse un delito de enaltecimiento del terrorismo. El titular del juzgado central de instrucción número 4 sigue así el criterio de la Fiscalía, si bien ha solicitado a las Fuerzas de Seguridad que hagan un seguimiento de la marcha y adopten las medidas necesarias para evitar actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA o de humillación a sus víctimas.

Pero las víctimas no entienden que se pueda homenajear a uno de los etarras más sanguinarios. "Estoy solo. Y la pelota va de tejado en tejado y, al final, la casa sin barrer", cuenta Guillermo Tévar, hijo del teniente coronal que Parot asesinó en Madrid. Él no da por pérdida la batalla de Mondagrón. Hoy mismo va a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional de no impedir la marcha de 31 kilómetros contra el encarcelamiento de Parot, que lleva 31 años en prisión.

"Y si no llega a tiempo y se produce la marcha, yo intentaré estudiar cualquier medida contra los que han propuesto la marcha y también contra los que la han permitido. Unos por acción y otros por omisión. Y si hay que llegar al tribunal europeo, pues llegaremos", cuenta Guillermo a COPE.