Cruce de acusaciones en la sesión de control al Gobierno entre Sánchez y Gamarra. Crónica Ricardo Rodríguez

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que el Estado de Derecho ha "doblado el brazo" al Gobierno pero ha criticado que, pese a este "toque de atención" del Tribunal Constitucional y de Bruselas, el Ejecutivo anuncie que "lo volverá a hacer" con una nueva reforma 'exprés'. En su réplica, el presidente del Gobierno ha acusado al PP de haber ido "demasiado lejos" y le ha emplazado a cumplir con la Constitución.

Este cruce de reproches se ha producido justo dos días después de la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la ley que buscaba su renovación. Sin embargo, el Gobierno va a impulsar con sus socios una proposición de ley para desbloquear la renovación del tribunal de garantías, según anunciaron este martes fuentes parlamentarias.

Gamarra ha criticado que el Gobierno lo vaya a volver a hacer. "La verdad es que usted cada día recuerda más a Junqueras y a Puigdemont", ha espetado a Sánchez, para subrayar que su estrategia de "intimidación" no ha funcionado. Además, le ha acusado de entender la política como el "arte del engaño y la imposición" pero ha avisado que el PP seguirá defendiendo la legalidad y el interés general.

El jefe del Ejecutivo ha echado en cara a Alberto Núñez Feijóo sus declaraciones asegurando que el PP haría lo que hiciera falta. "Y en efecto, han ido demasiado lejos, pero en sentido contrario", ha proclamado, para criticar que el primer partido de la oposición siga "bloqueando" la renovación de órganos constitucionales "importantes" parael funcionamiento de la democracia.

Por eso, y tras subrayar que gobierna para la mayoría social de españoles, Sánchez ha pedido al Partido Popular que "no vaya más lejos" y que "vuelva al punto de partida", cumpliendo con la Constitución.

Sánchez celebra que ERC ha asumido el marco constitucional

El presidente del Gobierno ha asegurado que, con la reforma del delito de malversación, ERC está asumiendo el marco constitucional y que se puede defender todo en España pero respetando la ley, no por la vía unilateral, y además, ha insistido antes Junts en dar por finiquitado el proceso independentista, alegando que su dirigente Jordi Sànchez, fue quien aseguró que "el procès ha terminado".

Sánchez ha afirmado que le gusta escuchar que ERC ha "asumido" que la democracia se fundamenta en la soberanía popular y en el resto a la legalidad democrática. Antes el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le había recordado que ya le advirtió en su día de que el PSOE sería el siguiente --después de los independentistas-- en recibir el ataque de los jueces, y se ha ofrecido a respaldar las propuestas que el Gobierno pretende llevar al Congreso para reformar el Poder Judicial.

Después, la diputada de Junts, Miriam Nogueras, ha avisado a Sánchez de que el procés no terminará cuando él lo diga, sino cuando Cataluña vote su independencia. "Que el procés ha terminado no lo he dicho yo, lo ha dicho Jordi Sánchez", le ha espetado.