Actualizamos la última hora de los incendios con Expósito en 'La Linterna'

Los incendios forestales activos en España continúan su evolución de forma favorable en una de las peores temporadas que se conocen en los últimos 10 años y, entre tanto, el Gobierno se ha comprometido este jueves a llevar a la primera sesión del Congreso en septiembre el Estatuto Básico de Bomberos Forestales para mejorar la condiciones laborales de estos trabajadores.



Se trata del principal resultado de la reunión que ha mantenido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con una delegación del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en plena ola de incendios forestales.



Una ola de fuegos que azota Galicia, donde los servicios de extinción han logrado frenar este jueves en Lugo el avance del incendio que afecta a las parroquias de Vilamor, en Folgoso do Courel, y de Saa, en A Pobra do Brollón, que, según la Consellería do Medio Rural, se mantiene en unas 10.000 hectáreas de superficie calcinada.