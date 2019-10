Zapatero: la gran coalición, inviable hoy por declaraciones como las de Ayuso

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha opinado este sábado que "no existen condiciones a día de hoy" para una gran coalición entre el PP y el PSOE, entre otros motivos por declaraciones como las recientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El pasado jueves, en el pleno del Parlamento regional madrileño, Ayuso respondió a una pregunta de Vox por su "silencio" frente a la Ley de Memoria Histórica preguntándose si después de la exhumación de los restos de Francisco Franco "¿qué será lo siguiente? ¿La cruz del Valle? ¿Todo el Valle? ¿Las parroquias del barrio arderán como en el 36?".

Zapatero se ha referido a estas palabras al ser preguntado por la gran coalición sobre la que conversaron los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy en la segunda jornada del I Foro La Toja-Vínculo Atlántico y el levantamiento del veto al PSOE por parte del líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Hemos de esperar al resultado electoral. Lo que esperan los españoles y las fuerzas políticas es que haya un Gobierno cuanto antes. A mi me gustaría un Gobierno progresista", ha respondido concretamente a la pregunta sobre Rivera.

Respecto a la gran coalición, ha reflexionado: "no sé si en alguna ocasión en el futuro podrá ser algo viable, pero a día de hoy no existen las condiciones. Ante algunas de las manifestaciones que escuchamos de algunos dirigentes del PP, por parte de algunas presidentas de comunidad autónoma, a mí se me hace inviable".

"Me parecen muy serias algunas de las cosas que he oído esta semana por parte de las fuerzas políticas de la derecha", y se ha referido "a la presidenta Ayuso" por "invocar cosas tremendas y establecer un diálogo de confrontación simplemente por querer que se respete la memoria, la democracia y la historia".