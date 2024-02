Yolanda Díaz: Los escaños que derrotarán al PP en Galicia "son los de Sumar"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que los escaños que derrotarán al PP en las elecciones gallegas "son los de Sumar", ya que ha sostenido que ambos partidos se disputan dos diputados por A Coruña y Pontevedra.

"No habrá cambio en la Xunta a dos", ha subrayado Díaz en un mitin celebrado en Pontevedra, en el que ha defendido que el voto a Sumar "vale doble", ya que servirá para "acabar con catorce años de desgobierno del PP y para cambiar la vida de la gente".

La dirigente de Sumar ha apelado a la gente progresista "que está dudando" a quién votar, a los que ha recordado que en las elecciones generales del 23 de julio "pasaba algo semejante" ante el llamamiento a concentrar el voto "porque estaba la extrema derecha enfrente".

Sumar, ha apuntado Yolanda Díaz, "fue decisivo para que Núñez Feijóo no llegara a la Moncloa y para que Abascal no fuera vicepresidente", por lo que ha apelado a repetir ese voto para que su partido sea determinante en Galicia "porque si no, no habrá cambio en la Xunta".

"Tenemos que ir a votar con alegría y esperanza porque el futuro está en nuestras manos", ha destacado la vicepresidenta segunda, que ha reiterado que el cambio será posible "si vamos como el 23J" porque ha sostenido que "si Marta Lois entra, Rueda cae".

Los gallegos deben movilizarse, según Díaz, "para derrotar a Rueda y a Feijóo y decirles que la mentira no cabe en la Xunta", porque entiende que un gobernante cuando miente "no puede formar parte de las estructuras de este país y si alguien sabe de mentiras es el PP".

La presencia de Sumar en el próximo gobierno gallego, ha subrayado Yolanda Díaz, será la "garantía" para defender los derechos de los ciudadanos porque "tenemos claro -ha dicho- a quien representamos y queremos estar en el gobierno de la Xunta para mejorar la vida del país".

"No vamos de farol. Lo que decimos lo cumplimos", ha insistido la vicepresidenta, tras defender sus propuestas para reducir la jornada laboral, impulsar el acceso a una vivienda digna o aprobar una reforma fiscal para que "los que más tengan, más aporten".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que también ha participado en este mitin, ha asegurado que la campaña electoral "está dando un vuelco" por las mentiras del PP "cada vez más repetidas" y por las expectativas de Sumar, al que ve "determinante" para formar gobierno.

Tras remarcar que "es importante sacar al PP de la Xunta", Urtasun ha asegurado que el siguiente paso es "hacer un buen gobierno" y, a este respecto, en los gobiernos progresistas "el alma lo aporta siempre Sumar", por lo que ha defendido que su partido "tiene que estar".

La candidata de Sumar Galicia a la presidencia de la Xunta de Galicia, Marta Lois, ha cerrado este acto en Pontevedra afirmando que nota un movimiento "contenido pero expresivo" de esperanza y de ilusión para "dejar atrás la Galicia en blanco y negro".

"Sumar va a ser la fuerza política decisiva para el cambio", ha reiterado Lois, que ha añadido que ese cambio en Galicia "no pasa por cambiar unas siglas por otras", sino por impulsar "políticas útiles para la gente, para la vida cotidiana y sobre lo que importa".

La suya, ha dicho la candidata de Sumar, es una fuerza política "verde, feminista y laborista", que trabajará por aprobar medidas "valientes y transformadoras" que provoquen "resultados directos" en la gente, especialmente en la vida de las mujeres, de los jóvenes o de los trabajadores.