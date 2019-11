Sánchez e Iglesias se enzarzan por la coalición PSOE-PP al empezar la campaña

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no han esperado ni un solo día de campaña electoral para comenzar los reproches mutuos, y el primero de ellos lo ha provocado este viernes la posibilidad de que PSOE y PP formen un Gobierno de coalición tras el 10N. El candidato de Unidas Podemos lo da por hecho, pero el socialista lo rechaza.

El líder de la formación "morada" ha madrugado en la ofensiva a Sánchez con un tuit publicado en su perfil a las 8.00 horas: "Llevamos semanas advirtiendo que se está armando un pacto PSOE-PP. Que a una semana de votar lo reconozca y lo aliente la prensa de derechas y Sánchez no lo descarte es la prueba más obvia".

Para dar más fuerza a su tesis, Iglesias ha adjuntado dos portadas de sendos medios en los que se menciona esta idea.

El presidente del Gobierno en funciones y líder de los socialistas, quien ha comenzado la campaña oficial del 10N con un ajetreado itinerario de tres visitas a Vitoria, Logroño y Pamplona, ha tardado algo más de dos horas en contestar, y no lo ha hecho a través de Twitter, sino de viva voz.

"No vamos a hacer ninguna gran coalición con el PP", ha proclamado.

El toma y daca ha seguido en el mitin de Iglesias en Palma, primera de sus paradas del viaje de campaña tras su intervención ayer en el programa de "prime time" de El Hormiguero.

"Yo en política me fío hasta donde me fío, porque también me acuerdo de cuando Pedro Sánchez nos dijo que iba a hacer un Gobierno de coalición con nosotros", ha afirmado ante centenares de personas.

El de la gran coalición ha sido la primera agarrada del día entre los líderes de dos partidos que intentaron formar un Gobierno conjunto para sacar adelante la investidura en julio. Fracasaron y desde entonces la animadversión política entre ambos es evidente.

Pero este viernes ha habido un segundo intercambio de golpes de los dos, pues Sánchez, en el acto de Vitoria, ha contraatacado con la acusación a Iglesias de ser quien bloquea gobiernos progresistas.

"¿Va a seguir usted bloqueando un Gobierno progresista liderado por el PSOE por quinta vez?", le ha preguntado Sánchez a Iglesias, e Iglesias, horas después, a muchos kilómetros de distancia, le ha respondido: "Cada voto que reciba Unidas Podemos se convertirá en un mandato sagrado para formar parte del Gobierno".

Desde la distancia, el líder del PP, Pablo Casado, no ha podido evitar al menos una alusión, y así, tras escuchar las palabras del presidente en funciones, ha asegurado que Sánchez "se ha quitado la careta" en el día de Halloween: "Otra vez va a llevar a un bloqueo porque quiere reeditar un 'Gobierno Frankenstein'".

Los candidatos a desbancar a Sánchez de La Moncloa parecen, en el arranque de la campaña, coincidir en una cosa: el centro de la diana es el líder del PSOE.

Casado ha agitado el árbol del "Gobierno Frankenstein" y ha advertido de que las intenciones de Sánchez tras el 10N serán pactar con Unidas Podemos y con independentistas.

Incluso le ha afeado la decisión de acoger la Cumbre del Clima que iba a desarrollarse en Chile y que no podrá ser debido a los disturbios en el país andino.

Naciones Unidas ha confirmado este viernes que Madrid será sede en diciembre de un evento en el que se congregan expertos medioambientalistas de todo el mundo, y quizá altos mandatarios internacionales.

Para Casado, el presidente ha pecado de "cínico" al apostar por traer a España la cumbre cuando no puede garantizar la seguridad de un Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou.

El candidato de Cs, Albert Rivera, no se ha prodigado tanto en lanzar dardos a Sánchez, pero alguno ha soltado, como cuando le ha hecho responsable de que la economía española se esté enfriando.

La finalidad del líder de la formación "naranja" ha sido este viernes la de poner énfasis en una serie de ideas económicas; al fin y al cabo, ha protagonizado el acto de este viernes en Málaga con Luis Garicano y Marcos de Quinto.

La apuesta por los emprendedores o la reducción de la fiscalidad en las zonas despobladas han sido dos de las ideas fundamentales.

Santander ha sido el escenario del primer acto de campaña del líder de Vox, Santiago Abascal, quien no tendría problema en bloquear un nuevo Gobierno si lo compusieran los socialistas.