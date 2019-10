PSC plantea campaña para "ganar en Cataluña y España" con presencia Sánchez

El PSC planteará la campaña de las elecciones del 10N con más de 200 actos bajo la premisa de "salir a ganar en Cataluña y España" y con la presencia confirmada del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y de varios ministros de su ejecutivo.

"Salimos a ganar las elecciones en Cataluña y España. Pensamos que todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran un gobierno progresista que no dependa de formaciones que quieren romper España, lo mejor que pueden hacer es concentrar su voto en noviembre en las candidaturas socialistas", ha explicado en declaraciones a la prensa el secretario de organización del PSC, Salvador Illa.

Entre los dirigentes del PSOE que participarán en la campaña destacan, además de Sánchez (el día de su presencia está pendiente de concretar, según Illa), la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el secretario de organización socialista, José Ábalos, la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de trabajo, Magdalena Valerio.

Para Illa, la principal novedad de esta campaña electoral es la presencia de la CUP, que aumenta "las diferentes marcas electorales con las que se presenta el independentismo" y entre las que incluye a los comunes por su actitud "muy ambigua" respecto a ese bloque.

"La novedad es que se presenta la CUP, que es quien dirige estratégicamente al bloque independentista como mínimo desde 2012, cuando forzaron la renuncia en su momento de (Artur) Mas a presentarse", ha considerado el número dos del PSC.

Por eso, ha defendido que "la opción buena es la de los socialistas" porque pueden contribuir a "pasar página".

Para Illa, las encuestas sitúan en una "buena posición de partida" al PSC, una posición que les capacita para "ganar las elecciones".

"Pondremos estas dos últimas semanas todo nuestro esfuerzo. La mejor opción para tener un Gobierno progresista en España y no independentista son los socialistas. Si piensan así, que no usen intermediarios y no voten a los socialistas", ha remachado.

Fuentes de la dirección del partido han explicado que está previsto que Sánchez asista al acto central de campaña del jueves 7 de noviembre, en el que también intervendrán Iceta y los cabezas de lista para el Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, respectivamente.

Las mismas fuentes han apuntado que los socialistas catalanes esperan superar el 23% de los votos que obtuvieron en las elecciones de abril de 2019 y quedar por delante de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), ganadora de los anteriores comicios en Cataluña con cerca del 25% de los sufragios.

Aun así, Illa se ha mostrado prudente al señalar que "los últimos ciclos electorales nos han enseñado que una tercera parte de los ciudadanos acaba eligiendo su voto los últimos días la última semana".

Las citadas fuentes señalan, sin embargo, que los socialistas aspiran a atraer parte de los votantes que, según las encuestas, perderá Ciudadanos, así como a una parte de los votantes de los comunes.

En esta campaña, el PSC pondrá en valor tanto a Batet como a Cruz, y se espera una implicación destacada del primer secretario del partido, Miquel Iceta, según fuentes de la dirección.

El PSC gastará poco más de 2 millones de euros en la campaña electoral del 10N, 500.000 euros por debajo del límite establecido por la LOREG, según fuentes socialistas.