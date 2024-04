Montero vaticina que Puigdemont tendrá que dejar la política porque Illa ganará el 12M

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha augurado que Carles Puigdemont tendrá que dejar la política porque será Salvador Illa, y no el candidato de Junts, quien ganará las elecciones en Cataluña y presidirá la Generalitat.

Puigdemont ha adelantado este martes que no hará política activa si no tiene "la responsabilidad de la presidencia", que es lo que le lleva a presentarse a las elecciones del 12 de mayo: "Tiene poco sentido que ahora me dedique a hacer de jefe de la oposición o vaya al Senado a calentar sillas como senador autonómico", ha asegurado el político independentista.

Preguntada por el anuncio de Puigdemont, la vicepresidenta Montero ha aseverado que "va a tener muchas posibilidades de que así ocurra" porque los socialistas gobernarán la Generalitat.

"Estoy convencida de que será Salvador Illa quien gane las elecciones y convencida también de que podremos conformar gobierno. Así que bueno, es su decisión, es su decisión personal y creo que va a ocurrir porque nosotros vamos a ganar las elecciones como Partido Socialista", ha indicado Montero en declaraciones a los medios de comunicación en el Senado. EFE

vmg-cjr/jdm