Cs lleva a la Junta Electoral la acampada de estudiantes de plaza Universitat

(Actualiza la NA1092 con más detalles del recurso de Cs y del acto celebrado en plaza Universitat)

Ciudadanos ha presentado este lunes un recurso ante la Junta Electoral contra la acampada "ilegal" de estudiantes de plaza Universitat, al considerar que vulnera la legislación por tratarse de una protesta independentista en periodo electoral y en un sitio "estratégico" donde los partidos hacen actos de campaña.

Así lo ha avanzado la portavoz nacional de Ciudadanos y del Parlament, Lorena Roldán, en un acto celebrado justo delante de esta acampada de estudiantes, que ya dura seis días, en el que se han vivido momentos de tensión cuando los manifestantes han comenzado a increpar a los dirigentes de la formación naranja.

Para justificar la denuncia ante la Junta Electoral, Roldán ha afirmado que "aquí hay proclamas independentistas que coinciden con los programas electorales de los partidos separatistas que se presentan a estas elecciones, y están haciendo algunas de sus reivindicaciones. Es una auténtica vergüenza".

Y se ha preguntado: "¿Van a seguir haciendo campaña por estas formaciones separatistas? ¿También durante la jornada de reflexión, vulnerando las reglas del juego democráticas y sin respetar la neutralidad?".

Roldán, además, ha argumentado que la plaza Universitat es un "espacio estratégico reservado" de Barcelona donde los partidos suelen hacer actos de campaña, algo ahora imposible por esta "ocupación ilegal de los radicales independentistas".

De hecho, en este sitio, Cs ha instalado en anteriores comicios la principal carpa del partido durante la campaña electoral.

Ha agregado, asimismo, que en el perímetro de la plaza Universitat hay uno de los principales colegios electorales de la capital catalana, al tiempo que ha advertido que estos estudiantes están "amenazando" con extender la protesta más allá de este espacio.

Roldán ha culpado al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, de que los "radicales campen a sus anchas" debido, ha dicho, a su "inacción" y a su "dejadez", aunque también ha responsabilizado de esta acampada de estudiantes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.

Ciudadanos había convocado a las 11.30 horas a los medios de comunicación en las inmediaciones de la plaza Universitat, donde desde hace seis días acampan decenas de jóvenes convocados por la plataforma "Generación 14 de octubre", fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "procés".

El partido había instalado un micrófono en la Gran Via, a pocos metros de las tiendas de campaña de los estudiantes para que Lorena Roldán pronunciara un discurso, flanqueada por otros dirigentes de la formación, como Carlos Carrizosa, Sonia Sierra o Carina Mejías.

Poco después de iniciarse el discurso de Roldán, un grupo de jóvenes se ha acercado al lugar gritando "Fuera fascistas", "Cataluña antifascista", "Mentirosos" y "Libertad presos políticos".

La portavoz ha proseguido su discurso protegida por un cordón de seguridad, mientras denunciaba el "acoso" de los "radicales independentistas" y "totalitarios".

Una vez finalizado el acto de campaña, Roldán y otros dirigentes que la acompañaban han respondido con gritos de "Libertad" al lema "Cataluña antifascista" que coreaban los estudiantes concentrados.

"No os tenemos miedo, no nos vais a echar de Cataluña, no vais a conseguir callarnos, no nos vamos a rendir jamás. En democracia, los únicos que sobran son los totalitarios", ha escrito posteriormente Roldán en Twitter.