Feijóo dice que Sánchez no podría llenar en Pontevedra ni con todos los militantes de PSOE

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez lleva cuatro días preparando el cara a cara porque "no puede hacer mítines" y, con sorna, ha asegurado que "si trae a todos los militantes del PSOE y los concentra" en la plaza de toros de Pontevedra estarían "la mitad de las gradas vacías".

Feijóo ha llenado en el tercer día de campaña esta plaza, que para él es un talismán porque ha acudido en las campañas que le llevaron a lograr cuatro mayorías absolutas en Galicia, y que ahora quiere convertir en un amuleto para llegar a Moncloa.

Recuerda el candidato del PP que Sánchez pidió un debate a la semana, hasta seis. "Seis por cuatro, 24 días, dos campañas electorales juntas", ha ironizado, para apuntar a continuación que el problema que tiene Sánchez es que los territorios no le organizan los mítines .

"Hay que entender a los militantes del PSOE porque les ha arrasado. Porque saben que algunos alcaldes y presidentes autonómicos han perdido por su culpa, si no hubiera ido por allí, si no hubiera patrimonializado la campaña, si no hubiera pensado que es el único salvador del PSOE habría más alcaldes y más presidentes autonómicos del PSOE", ha exclamado Feijóo.

Porque según el candidato del PP "hay muchos socialistas", "no muchos sanchistas, que se les acabará el chollo", "esperando qué van a hacer después de las elecciones".

Feijóo ha dicho estar tranquilo ante el debate de este lunes porque, dice, a Sánchez se le dan "mucho mejor los platós que la gestión" pero a él le gustan "las cuentas, no los cuentos", y le dirá "la verdad a los españoles".

Quiere que los españoles puedan decir de él que fue un "presidente honesto", que no les engañó e hizo lo que dijo. "No seré nada que nadie pretenda imponer, no seré Pedro Sánchez. No, no seré Pedro Sánchez, tenéis mi compromiso", ha exclamado.

Y ha argumentado que si el socialista Felipe González pidió el cambio en 1982 para que España funcione, el PP lo pide el 23J para que "nos podamos volver a fiar del Gobierno de España".