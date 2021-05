Las principales claves del 4-M en Madrid: ¿Cuánto tiempo puedo ausentarme del trabajo para ir a votar?

Los comicios que se celebran este martes día 4 de mayo en la Comunidad de Madrid están rodeados por grandes interrogantes. A las restricciones que se han aplicado debido a la covid-19, hay que sumar que estas elecciones se celebran en martes, día laborable, con lo cual se deben tener en cuenta ciertos aspectos en cuanta antes de ir a depositar el voto.

Guía básica para seguir las elecciones este 4 de mayo

Por eso, bajo este paraguas tan atípico, en COPE.ES resolvemos a continuación algunas de las dudas que pueden surgir a los electores.

¿Cuántas personas están llamadas a votar este 4-M?

El censo electoral para esta ocasión es de 5.112.658 habitantes, 58.140 más que en la de 2019. En este adelanto, además, habrá 115.773 nuevos votantes tras haber cumplido la mayoría de edad en los dos últimos años. Del total de las personas que tienen derecho a votar este martes, 4.783.528 son residentes, mientras que algo más de 300.000 (329.130) son residentes fuera de España.

¿Cuántas personas han votado por correo?

Uno de los fenómenos que ha crecido debido a la pandemia y que ya se venía observando en otros comicios ha sido el voto por correo. Para estas elecciones, 259.411 personas han solicitado el voto por correo, lo que supone un 41% más que en la anterior convocatoria. En cuanto a la estancia, 231.595 personas son madrileños residentes en diversos puntos de la geografía española, mientras que 1.200 viven en el extranjero de forma temporal y 26.568 de forma permanente.

Por países, Reino Unido es el país de donde mayores solicitudes han llegado, seguido de Alemania, Francia y Estados Unidos.

¿Cuántas urnas, mesas y locales electorales va a ver?

Para la jornada electoral se han colocado 9.000 urnas en 7.265 mesas repartidas en 1.084 locales diferentes. La mayoría de estas están puestas en Madrid, ya que es la que más número de ciudadanos acoge. Tras la capital, Móstoles, Leganés y Fuenlabrada son las localidades que más mesas van a acoger.

¿Cuándo se puede ir a votar?

Los colegios electorales abrirán a las 08.00 de la mañana y media hora después se constituirán las mesas. El horario para votar será de 09.00 a 20.00, aunque, debido a la pandemia, desde la Consejería de Sanidad ha recomendado que las personas mayores de 65 años y aquellas con alguna discapacidad acudan a los colegios electorales de 10 a 12, mientras que quienes sean sospechosos o hayan dado positivo de 19.00 a 20.00.

A la 13.00 y a las 19.00 habrá recogida de la participación en las mesas electorales y se harán avances de cuántas personas han ejercido su derecho a votar. Sin embargo, a las 20.00 es cuando se iniciará el escrutinio, con el cierre de los colegios electorales.

¿Qué medidas sanitarias habrá durante la jornada electoral?

La Comunidad de Madrid decidió que no serán necesarios para esta jornada los equipos de protección individual, ni siquiera para el momento en que vayan a votar los sospechosos o confirmados por coronavirus, quienes tienen reservada de 19 a 20 reservada para ir a votar.

Como protección, en cambio, el Ejecutivo se ha hecho acopio de más de 55.000 litros de gel hidroalcohólico, que se colocarán en las entradas de los colegios, cabinas y mesas. Asimismo, la región se ha hecho acopio de más de 5 millones de mascarillas que tendrán que ponérsela encima de la que ya llevan. 124.000 mascarillas FFP2 serán para los miembros de las mesas electorales y dos millones de guantes para los miembros que sean alérgicos al gel hidroalcohólico, además de pantallas de protección facial, que serán opcionales.

¿Cuántas personas van a trabajar?

Según ha hecho público la Consejería de Sanidad, entre agentes de policía, voluntarios de Protección Civil, personal de la Administración o equipos de limpieza se movilizarán 18.000 personas.

¿Puedo ir a votar si mi zona está confinada?

Sí. Aunque en estas zonas no está permitido ni salir ni entrar salvo excepciones, si el colegio electoral está en una zona fuera de la confinada, se puede acudir sin problemas ya que el derecho a voto es una de las

¿Cuál es mi colegio electoral?

Todos los electores reciben en el domicilio la documentación con su tarjeta censal y la dirección del correo asignado, aunque también se puede consultar por internet en el caso de no haberla recibido o de extravío. El Instituto Nacional de Estadística también pone a disposición de los ciudadanos un buscado para localizar el colegio como la mesa en la que votar.

¿Tengo derecho a un permiso laboral para ir a votar?

Sí. Así lo establece el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto de 605/1999 de 16 de abril. En concreto, los trabajadores tienen entre dos y cuatro horas para acudir a las urnas, aunque esta varía en función del tiempo que tengamos a nuestro colegio electoral así como nuestros horarios laborales.

¿Cuánto tiempo puedo ausentarme del trabajo para ir a votar?

Los trabajadores tienen de dos a cuatro horas, según lo establecido por el R. D. 605/1999 y el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, aunque el tiempo no es siempre el mismo.

Dos horas tendrán quienes tengan un turno que coincida en dos o más horas con el tiempo de apertura de las mesas electorales, pero menos de cuatro. Tres, para quienes tengan un horario que coincida con la apertura de las mesas electorales entre cuatro y seis horas. Y un permiso de cuatro horas si el horario del trabajador coincide en seis o más horas con el tiempo de la apertura de las mesas electorales.

¿Puedo ir a votar con niños?

Sí. Así lo ha aclarado la Consejería de Sanidad a la Junta Electoral, Esto también es aplicable a dependientes o mayores que están a cargo del elector. En los demás casos, sin embargo, solo podrá acceder el votante.

¿Cómo debo entregar mi DNI?

Los electores tendrán que depositar su Documento Nacional de identidad en una bandeja sobre las mesas con la fotografía hacia arriba. También son válidos los permisos de conducir y el pasaporte, aunque estén caducados. Sin embargo, no sirve si son fotocopias de algunos de estos documentos.

¿Debo llevar la papeleta preparada?

Se recomienda llevarla preparada, aunque no es obligatorio. Si se decide elegir el voto in situ, hay cabinas de votación, que estarán distribuidas de tal forma que garanticen la intimidad sin necesidad de usar cortinas.

¿Es festivo, ¿es día lectivo?

No es festivo en la Comunidad de Madrid, pero en cambio no será día lectivo. Y es que los centros públicos, privados y concertados no universitarios de la región así como diversas guarderías han sido asignadas con centros electorales. En concreto, han sido designados 1.084 colegios electorales.