Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

¿Qué tal están? Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de mayo, día 4 del 2021, en el que si usted ciudadano de la Comunidad de Madrid tiene algo que hacer, bueno si quiere hacerlo, y si no es ciudadano de la Comunidad de Madrid seguramente va a seguir con interés qué pasa en esa comunidad donde hay 5,1 millones de personas llamadas a las urnas a votar a unas elecciones sobre las que, si me permiten ustedes, se me ocurren varias reflexiones a bote pronto y luego a lo largo de toda la mañana establecemos todas las demás.

La primera, es que estas son unas elecciones que no tocaban, no tocaban. Estas selecciones nacen de un mal cálculo realizado en el seno del poder, en el núcleo central del poder del Palacio de la Moncloa. Empezaron a una a intentar remover un poco el poder autonómico en España, por la puerta de atrás, por la puerta de las mociones de censura. La cosa comenzaba en Murcia con la colaboración inestimable de Ciudadanos y bueno algunos aseguraron que podía seguir en Castilla y León y también en la Comunidad de Madrid, eso es lo que se temía al menos la presidenta de la Comunidad de Madrid que forzó a unas elecciones. La puerta de atrás, ese lugar por el que le gusta entrar a los sitios a Pedro Sánchez y quedarse con los sitios; y esta era una de las maniobras que efectivamente estaban hechas para eso, con la inestimable colaboración de Ciudadanos que aquí hacía de tonto útil, por lo visto bastante inútil. Toda esa maniobra al final se quedó en cambiar a un buen alcalde, por cierto, que era el de Murcia, que es al que han removido y han mandado a su casa. Ese es el ratón que parió la montaña.

Bueno, las elecciones fueron convocadas y a partir de ese momento se dio un desembarco en la Comunidad de Madrid que no se había dado en otras comunidades en unas elecciones autonómicas que tiene la particularidad de solamente elegir un gobierno para los próximos algo menos de 2 años, en algo menos de 2 años habrá que volver a repetir las elecciones ¿Qué puede pasar o qué cosas importantes pueden dejar estas elecciones sea el resultado que sea? Pues hombre, la extinción de Ciudadanos o cuando menos su respiración ya necesariamente asistida, quizá tal vez la irrelevancia de Podemos, la reunificación del centro derecha o la reafirmación de Pedro Sánchez y sus alianzas con todo lo que haya a tiro. ¿De qué depende todo eso? De varias cosas, una de ellas la participación. Ustedes ya saben que la previsión, si hiciéramos una media de los últimos sondeos, si echáramos el bolígrafo e incluyéramos hasta los presagios del CIS, que yo saben ustedes que más que presagios son otra cosa, la previsión dice que Partido Popular más Vox más la no entrada de Ciudadanos que no se contempla, ofrecerían un resultado del 55% aproximadamente; y la del Partido Socialista- Más Madrid- Podemos un 44 %. Con esos márgenes, a la señora Ayuso le sería fácil tener la confianza de la cámara para formar un gobierno ¿por qué? Si Ayuso, los votos que obtenga solo Ayuso superan en escaños la suma de PSOE- Más Madrid- Podemos, podría incluso no necesitar a Vox aunque no tuviera la mayoría absoluta ¿Por qué? Porque en segunda votación aparecería por mayoría simple. Si necesitase el apoyo de Vox, lo podría necesitar en forma de coalición o simplemente de apoyo, o no, hay otros escenarios: que Ayuso obtuviese mayoría absoluta, lo cual es complicado, no parece no parece de momento probable.

Al menos no hay sondeo que le dé a Ayuso mayoría absoluta. También es verdad que algunos sondeos, el de CIS de Tezanos decía que en un momento en el que Ciudadanos no entrase, Vox pinchase y Ayuso ganase con solvencia pero sin mayoría absoluta podría permitir un gobierno de la izquierda. Bueno, no es probable pero desde luego no es imposible, también podría darse

Todo está en función de la participación, ya les digo, una participación que parece bastante animada a ir a votar, a ver qué es lo que pasa. Para la mayoría absoluta de Ayuso tendría que abstenerse mucho electorado de izquierdas y entonces conseguir él solo, el Partido Popular, un 45%; al menos parece poco probable. Desde luego ¿que está en juego después de unas elecciones como las de hoy? Un Gobierno autonómico, si quieren ustedes algo más. Tampoco tantas cosas como algunos predicen o parece que es que le hayan querido otorgar a estas elecciones: la llegada del comunismo, triunfo del fascismo, la falta de las libertades… Nada de eso no, no está en juego la libertad de Madrid ni tampoco estas son las municipales del año 31, para así entendernos.

Hay varias reflexiones en los medios muy interesantes de Casimiro García Abadillo, también de Pablo Sebastián, hay otras de Jorge Vilches que permiten hacer varias lecturas de esta realidad. Miren, aquí se eligen, es verdad, dos modelos de sociedad con no pocas consecuencias después de los resultados que esta tarde empezamos a conocer y les empecemos a contar una vez cerradas las urnas a las 8 de la tarde en programa especial que hará esta casa. Si la victoria de Ayuso se produce y además se produce de forma holgada es indudable que le complica un poco la vida a Pedro Sánchez, que hará como que no va con él y como que va, como el que desprecia a las uvas porque no las alcanza de un salto, eso es muy de este, pero le complica la vida. Desde luego significa un adiós, momentáneo o no, pero sí de la primera fila política para Pablo Iglesias, el que ha conseguido, si me permite la expresión, ‘enmerdar’ toda esta campaña incluido con el numerito de sus dos escoltas esos a los que protegía en el silencio Marlaska y sus Pegamoides, el ministro del Interior. Para el Partido Popular, sin duda alguna, significaría una alegría para el señor Casado y un ensayo de lo que podría resultar el apoyo de Vox para que luego no asustara a tantas personas. En el caso de que ganara la coalición de izquierdas, ya les digo, no muy probable pero desde luego no imposible queda reforzado Pedro Sánchez, se apunta un tanto muy importante Pablo Iglesias: “he dejado el Gobierno, he venido a salvar a mi partido y no solo he salvado a mi partido en estas elecciones sino que he conseguido un gobierno de izquierdas en la que mi formación y Más Madrid, es decir, la extrema izquierda van a tener más peso incluso que el propio Partido Socialista”. Y luego eso sí, el festival de impuestos y el festival, todo el festival posible para acabar con una de las claves de Madrid que ha hecho posible el progreso de esta comunidad, una comunidad que no ha pasado de ser el centro del poder político pero no las que partía la pana económica, eran otras quienes lo hacían. Aquí se recaudó más bajando impuestos, se atrajo inversión vendiendo un modelo de sociedad abierta sin dejes de chovinismo provinciano, se abrió la puerta la colaboración público-privada en Sanidad, se dio la libertad de elección educativa a las familias… Todo eso no está precisamente en el ideario de la extrema izquierda que podría vencer y condicionar el gobierno de Ángel Gabilondo si es que fuera él quien finalmente lo presidiera, eso es cierto. Ahora mismo Madrid, con una política desde luego nada intervencionista, sin seguir el modelo de la rapacería nacionalista, es la locomotora de España, y eso se debe a unas políticas liberales que gusten más o gusten menos está funcionando.