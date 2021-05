Candidatos haciendo cola, activistas de Femen y futbolistas: las anécdotas de las elecciones en Madrid

MADRID, 04/05/2021.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda a una religiosa en el colegio La Inmacualada-Marillac a donde ha acudido para ejercer su derecho al voto en Madrid, este martes. Un total de 5.112.658 personas están llamadas a votar en las elecciones autonómicas de Madrid de este 4 de mayo, de las cuales 4.783.528 residen en la región, una jornada electoral que estará marcada por las medidas de protección contra el coronavirus y por las consecuencias de los resultados no sólo en la comunidad autónoma sino también a nivel nacional. Son unas elecciones singulares en la región al ser las primeras que se celebran por adelantado y las segundas que tienen lugar en día laborable tras las de 1987, aunque no habrá clase en los centros no universitarios. EFE/ Chema MoyaChema Moya