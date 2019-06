La Chunta Aragonesista no apoyará el pacto PSOE-PAR a cualquier precio

ELECCIONES PACTOS

El presidente de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, ha reconocido que todavía no puede expresar una opinión sobre el pacto que han firmado el PSOE y el Partido Aragonés para intentar formar Gobierno en Aragón porque no lo conoce, y aunque es un primer paso para evitar que gobiernen las derechas, CHA no lo va a apoyar "a cualquier precio".,Soro, en declaraciones a Efe, ha mostrado su discrepancia con que el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, y el presi