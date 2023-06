Asens renuncia a presentarse a las generales y Aina Vidal será la candidata de los comunes

Jaume Asens, hasta ahora presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, ha anunciado este viernes que no se presentará a las elecciones generales del 23 de julio, para las que los comunes, según apunta él mismo, presentarán a Aina Vidal como cabeza de lista por Barcelona.

"He tomado la decisión de no presentarme a las próximas elecciones. Estoy convencido de que es la mejor decisión. He llegado a la conclusión de que hay personas que pueden liderar la organización catalana en Madrid mejor que yo mismo en el nuevo ciclo político que se abre", asegura Asens en una carta de despedida que ha difundido a través de redes sociales.

Según Asens, la lista de En Comú Podem por Barcelona "merece que sea liderada por una mujer valiente como Aina Vidal", que en las pasadas elecciones generales, en 2019, concurrió como número dos de los comunes al Congreso.