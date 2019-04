Pablo Casado en 'El Cascabel': "Haré que se cumpla la ley en Cataluña nada más llegar al Gobierno"

El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha dejado claro en 'El Cascabel' de TRECE que "hay motivos para aplicar el 155". Casado ha asegurado que "Cataluña se la han cargado los independentistas" y que "los catalanes no están solos, queremos recuperar su prosperidad". Sobre este asunto, también ha insistido en que "cambiaré la ley de indultos para que se prohíba indultar a presos condenados por sedición y rebelión para que, si llega un Pedro Sánchez dentro de unos años, no haya duda de que no se puede indultar a quienes hayan dado un golpe de Estado".

En cuanto a las propuestas de su programa, Casado ha explicado que confía en él: "Creo sinceramente que lo que proponemos en nuestro programa electoral lo hemos cuantificado. Si decimos que crearemos 2 millones de empleo y que bajaremos los impuestos, lo haremos porque ya lo hemos hecho antes". Además, el líder de los populares ha vuelto a dejar claro que "lo importante no es PP, Ciudadanos o VOX, lo importante es España. El centroderecha no podemos pelearse entre nosotros, yo lucho contra Sánchez. Y los electores tienen claro quién está trabajando y proponiendo".

En esta línea, Pablo Casado también ha reiterado su desconfianza hacia Ciudadanos: "Nadie cree a Rivera, ya dijo en 2015 que no apoyaría a Pedro Sánchez y no solo lo hizo, sino que pidió a Podemos que también le apoyase y al PP que se abstuviera". En cuanto a VOX, se ha referido al término con el que se dirigen hacia su partido: "Defiendo a todo mi partido que ha enterrado a 20 mártires en la lucha contra ETA y que ha mandado al banquillo a toda la tropa de Puigdemont. Por eso no admitimos que digan que no luchamos por la unidad de España ni que seamos la 'derechita cobarde'".

Sobre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Casado deja claro que "hemos entendido por qué Sánchez no quería debatir: porque lleva mintiéndonos nueves meses. Y en un debate de dos horas no te puedes escabullir de preguntas incómodas". También se ha referido a su papel en estos dos debates emitidos esta semana: "Hemos visto a un presidente del Gobierno desconectado de la realidad y rehén de sus acuerdos".