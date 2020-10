Trump eleva el tono contra Biden en el último asalto de campaña con el objetivo de mejorar en las encuestas

Donald Trump y Joe Biden se han enfrentado en la madrugada de este viernes al último debate electoral antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. En esta cita, el presidente y candidato republicano se ha enfrentado a su rival con una distancia de alrededor de 10 puntos de desventaja en las encuestas, por lo que esperaba que desde el primer momento el presidente estadounidense echase el resto para acortar distancias.

Otro de los puntos fuertes del debate era escuchar a los candidatos en un momento en el que más de 47 millones de estadounidenses ya habían ejercido su voto, registrando cifras récord en esta modalidad de votación. Otro de los puntos de máximo atención lo han marcado los micrófonos, que se apagaban y se encendían en función de la decisión de la organización para que no se interrumpieran como pasó en el primer debate.

El debate de este viernes ha tenido lugar en un auditorio de la Universidad de Belmont en Nashville, consta de seis segmentos de quince minutos cada uno para una duración total de una hora y media y está moderado por Kristen Welker, periodista del canal de televisión NBC News.

La gestión del coronavirus, primer tema a tratar

La primera cuestión ha sido relacionada con la gestión de la pandemia y la segunda ola que está afectando a muchas zonas de Estados Unidos. En este sentido, Donald Trump ha anunciado que en pocas semanas el ejército repartirá miles de dosis de vacuna. También se ha puesto como ejemplo, diciendo que a través del tratamiento al que se ha sometido ha podido dejar claro que el coronavirus es vencible. "La enfermedad pasará, pero es un problema a nivel mundial", ha señalado Trump.

Por su parte, Biden ha centrado el foco en que Estados Unidos está partiendo la segunda ola de la pandemia en una tasa muy alta, y por eso ha pedido a todos los estadounidenses que usen las mascarillas. También el candidato demócrata ha prometido, si llega a la casa blanca, medidas contundentes para superar el coronavirus: "Me aseguraré de tener un plan para superar esto".

Sobre la vacuna, Trump ha señalado que no es una garantía que llegue en las próximas semanas, pero ha señalado que existen muchas empresas que están trabajando en una buena dirección. "Los plazos que estamos dando son realistas y el ejército va a apoyar a su reparto". Respecto a la vacunación, Biden ha reiterado que es necesario promocionar la vacunación siempre que sea segura y ha arremetido contra Trump por sus palabras sobre la vacuna y sobre la covid-19 a principios de la pandemia.

Respecto a la postura de ambos candidatos, Trump ha señalado que Estados Unidos no se puede permitir un cierre del país: "Él sí que se puede encerrar, pero no podemos vivir toda la vida en un sótano. Yo podría quedarme en una sala de la Casa Blanca hasta que esto pase, pero tenía que salir a la calle para estar atento a los problemas de la calle. No podemos cerrar el país porque entonces no vamos a tener país. Yo no tengo la culpa de que haya llegado aquí la pandemia. Ha sido culpa de China".

Las relaciones económicas con el exterior

En clave internacional, Rusia e Irán han salido también a la palestra. En este sentido, Biden ha señalado que "Rusia está maniobrando para que no se convierta en presidente de Estados Unidos". Por su parte, Trump, en la misma línea del primer debate, ha pedido a su rival que de explicaciones respecto al dinero que ha cobrado él y su familia, algo que el candidato demócrata ha respondido diciendo que "el actual presidente ha pagado más impuestos en China que en Estados Unidos", pidiendo también que Trump haga públicas sus últimas declaraciones para conocer la situación económica de Trump. El presidente republicano ha señalado, en este sentido, que Hacienda "le está tratando muy mal" y ha señalado que hará públicas sus cuentas en cuanto Hacienda acabe la pertinente investigación.

Respecto al hijo de Biden y sus relaciones con países como Ucrania y Rusia, el candidato demócrata ha señalado que no existe ninguna práctica anti ética en sus relaciones: "El único que se metió en líos en Ucrania ha sido Donald Trump, cuando intentó meterse en el Gobierno de Ucrania para cargar contra mí y mi familia". A estas palabras, Trump ha señalado que antes de que Biden llegase a la vicepresidencia de Estados Unidos, el hijo de Biden no tenía ninguna reputación y pasó a cobrar más de 180.000 dólares al mes.

Sobre China, Biden ha señalado que si llegase a la Casa Blanca pediría a este país respetar las reglas del mercado internacional: "Necesitamos decidles junto a nuestros aliados que deben respetar las reglas". Por su parte, Trump ha vuelto a cargar contra la familia de Biden denunciando las supuestas relaciones del hijo de Biden con China y defendiendo la dura política de aranceles que ha impuesto a este país.

Sobre Corea del Norte, Trump ha reconocido que charló con Obama sobre una posible guerra con este país. En este sentido, el presidente ha explicado que mantenido una buena relación con este país. "Podía haber entrado en una guerra con ellos y ahora millones de personas podían estar muertas". Sobre este asunto, Biden ha defendido que para reunirse con el líder de Corea del Norte hay una condición clara, y es que aborte su estrategia nuclear.

El debate sobre la Sanidad y la economía

Sobre el 'Obamacare', los dos candidatos han dejado claro que es uno de los principales temas de enfrentamiento durante esta campaña, dejando claro que Trump quiere acabar con este plan de forma tajante: El 'Obamacare' no es bueno, se gestione como se gestione, por eso queremos derogarlo. Lo que quiero hacer una sanidad mucho mejor presentando una nueva sanidad y para ello necesitamos ganar la Cámara de Representantes". Por su parte, Biden ha señalado que aprobaría el 'Obamacare' por una opción pública y que en segundo lugar reduciría las primas para generar una competencia que hoy en día no existe.

En clave económica, Trump ha señalado que tiene grandes planes para asegurar la recuperación económica tras el impacto de la pandemia: "Quiero hacerme con el control de la Cámara de Representantes porque estamos listos para hacer algo grande. La Bolsa va muy bien, y si gana Joe Biden se va a hundir". En este sentido, Biden ha sacado pecho de su gestión económica durante su vicepresidencia, reiterando que consiguió financiación de diversas fuentes.

Respecto al salario mínimo, Biden ha subrayado que es necesario su subida para "salvar" a muchas personas que se han visto afectadas de una manera u otra por la pandemia. Mientras que Trump ha señalado que cada estado es diferente y que las claves pasan por apoyar a las pymes, un punto que ha provocado cierta confrontación con la propia moderadora, que le ha recordado que defendió la subida del salario mínimo a 15 dólares la hora, cifra que ha defendido Biden.

La cuestión de las fronteras

Sobre la separación de familias en fronteras como la de México, Trump ha explicado que están trabajando en reunir a todas las familias, pero que muchos de esos niños han llegado solos a través de las mafias. Esta teoría ha sido denunciada por Biden, indicando que ha sido el Gobierno de Trump el que separó a las familias, y que este hecho ha provocado que Estados Unidos sea el hazmerreír del mundo.

Biden ha reconocido que durante la administración de Obama se cometieron errores en materia de inmigración, y ha asegurado que si llega a ser presidente en un plazo de diez días pondrá en marcha una ley para asegurar un buen futuro los inmigrantes que están pasando por un mal momento en Estados Unidos. Por su parte, Trump le ha señalado que no cree que en diez días consiga hacer lo que no pudo hacer durante la administración Trump.

La cuestión racial, el debate de las calles

El candidato demócrata ha defendido que existe un racismo institucional en Estados Unidos, y que es necesario seguir trabajando hacia la inclusión y no hacia la exclusión, y ha acusado a Donald Trump de ser un obstáculo en este objetivo. Mientras tanto, Trump ha acusado a Biden de no haber hecho nada durante los más de 40 años de servicio público. Ha defendido que "nadie ha hecho más que Donald Trump en esta cuestión". También, al igual que en el primer debate, el candidato republicano ha denunciado que Biden llamó "superdepredadores" a las personas de raza negra en los años noventa, algo que el candidato demócrata ha desmentido de nuevo.

En este punto Trump ha hecho un inciso y ha señalado que su decisión de presentarse en el año 2016 fue por la mala gestión que hizo la administración Obama: "Yo me presenté por lo mal que lo habíais hecho. Prometes muchas cosas pero has tenido mucho tiempo y no has hecho nada. Te están acusando de ser un político corrupto. Te pido que expliques todos los casos que te salpican".

Uno de los últimos puntos del debate ha sido la postura climática de ambos candidatos, en este sentido Trump ha señalado que "le encanta medio ambiente" pero que no estaba dispuesto a gastar billones de dólares en este tema y que decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París "porque les trataban mal". En el otro lado, Biden ha defendido que este es un problema que afecta a toda la humanidad y ha anunciado una gran inversión en este sector en los próximos años.

Por último, Trump ha reconocido que el Gobierno de Estados Unidos tienen que trabajar en la búsqueda del éxito, con bajadas de impuestos. En el otro lado, Biden ha señalado que si se convierte en presidente de Estados Unidos será el presidente de todos y buscará que la economía se gestione con energías limpias. También ha destacado que lo que está en juego es el carácter y la esencia de Estados Unidos.