Illa se postula como la alternativa al "viaje a ninguna parte" del actual Govern

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, se ha postulado este jueves como la alternativa "al viaje a ninguna parte" del actual Govern que ha tachado de inoperante e incapaz de mejorar la vida de los catalanes.

En el acto inicial de campaña acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una invitación a la ciudadanía "a dejar atrás la confrontación" y apostar por el acuerdo y la estabilidad.

"El próximo 14F salimos a ganar. El PSC está fuerte, está preparado, con un proyecto integrador y progresista, tenemos un equipo con ganas de hacerlo posible y con experiencia. Un partido unido, cohesionado y vivo. Tenemos proyecto para transformar Cataluña porque transformar las cosas, mejorarlas, es la única forma de entender la política", ha clamado Illa.

Se ha conjurado a pasar "del desbarajuste a las soluciones, de los radicalismos al sentido común y la sensatez, de la inestabilidad y la incompetencia a la estabilidad y el progreso".

"Cataluña necesita un cambio real, desde la raíz, que ponga enfrente del país a un Govern, que tenga claras y bien enfocadas las prioridades, totalmente opuesto al desbarajuste del actual que no ha traído nada bueno, solo parálisis y sensación de asfixia. Ni un solo logro. Basta ya, no podemos seguir con un gobierno que no está a la altura, incapaz de asumir responsabilidades que esconde la cabeza bajo el ala", ha zanjado.