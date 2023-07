Feijóo rebosa la plaza de toros de Pontevedra, su coso talismán: "Que no vuelvan a hacer el 'no es no"

Alberto Núñez Feijóo ha llenado en casa, en la plaza de toros de Pontevedra, donde ha arrancado cada una de las campañas que le llevaron a sus cuatro mayorías absolutas en la Xunta de Galicia, y que ahora quiere convertir también en su amuleto para llegar a la Moncloa.

Miles de simpatizantes han acudido a arropar a Feijóo -hasta doce mil según el PP- en un mitin en el que también participa el expresidente Mariano Rajoy, al que han aplaudido con fuerza, y el sucesor de Feijóo en la Xunta, Alfonso Rueda.

Feijóo ha llegado a su acto central de campaña, junto a Rueda y Rajoy, con el "People have the power" de Patti Smith.

Le esperaban miles de simpatizantes que, con banderines con las siglas del PP y ondeando banderas de España y de Galicia, han aguardado a su candidato desde los tendidos animados por las canciones que suenan en las discotecas en este verano electoral.

"Supuesto miedo"

Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a votar el próximo 23 de julio contra la izquierda, a la que acusa de fiar todo a un "supuesto miedo", sin que haya hecho mención a Vox, y a una "carambola para bloquear la gobernabilidad de España".



"Que no vuelvan a hacer el 'no es no', vamos a votar por el sí es sí. Y que no vuelvan a bloquear España ,como se la bloquearon a Rajoy y lo intentaron dos veces hasta que le echaron", ha exclamadoo.



Feijóo ha acusado al actual Gobierno de pretender que "no vayamos a votar" pero según el candidato del PP los españoles no se fían de ellos y por eso irán a votar.



"Su auténtico miedo es a las urnas", ha exclamado Feijóo, que cree que por eso las ponen el 23J, en un periodo en el que el PSOE prohibió celebrar elecciones en el caso de Andalucía. "Vamos a Andalucía a celebrar los 46 grados y vamos a demostrar que no se puede hacer trampa", ha exclamado.

Rajoy: "Se elige entre Feijóo o el Gobierno Frankenstein"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que Núñez Feijóo, es "la única alternativa de cambio a lo que están viendo hoy" en España y por eso ha animado a apostar por la papeleta del Partido Popular en las generales del 23 de julio porque es lo que el país "necesita".

"Conviene dejar las cosas muy claras: el próximo 23 se elige entre Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular o el Gobierno Frankenstein, que es el PSOE, Podemos y todos, son veintitantos. Lo demás son historias", ha proclamado Rajoy, que ha cosechado numerosos aplausos en su intervención.

Rajoy ha arropado a Feijóo en la plaza de toros de Pontevedra, donde el partido ha reunido a cerca de 12.000 personas, según fuentes del partido. Se trata de un lugar simbólico para el candidato 'popular', talismán de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, desde la primera cita en la que concurrió tras suceder a Manuel Fraga en 2009.

"Esta plaza seguirá siendo nuestro talismán, nos trae suerte", ha aseverado el expresidente del Gobierno, que ha recordado las victorias que ha logrado el Partido Popular tras sus mítines en el coso gallego.

Rajoy ha afirmado que la mayoría "está harta de tanta división y de tanto enfrentamiento" y "necesita sosiego" y "serenidad" para abordar los retos que tienen por delante, "muy abandonados por el gobierno Frankenstein".

"Es necesario un estilo distinto en el Gobierno de España. Eso es lo que piensa la mayoría. También muchos que no nos han votado en otras ocasiones", ha manifestado, para subrayar que Feijóo está "preparado" y tiene detrás el apoyo del Partido Popular.