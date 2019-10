El rifirrafe entre PP y Podemos por el modelo educativo en el debate de COPE

El Partido Popular y Unidas Podemos han protagonizado uno de los momentos de mayor polémica del debate electoral de COPE sobre la educación. Sandra Moneo y Sofía Castañón se enzarzaron en una discusión sobre la escuela pública y la concertada, a raíz de una defensa demasiado exacerbada de la primera por parte de Castañón.

“No puede estar subvencionándose lo que se salga fuera de lo que es la educación pública. Porque, al final, lo que ocurre es que son los centros quienes están eligiendo al alumnado, y no al revés. No las familias”, afirmó la representante de la formación morada. La cara de sorpresa de Moneo era todo un poema. Y no tardó en traducirse en una respuesta más que contundente de la representante de los populares.

“Tienes un desconocimiento absoluto de lo que es el sistema, de nuestro modelo educativo. Cuando la Constitución consagra la libertad de enseñanza, consagra el derecho de los padres a elegir la educación y el modelo educativo que quieren para sus hijos”, dictaminó Moneo. “Acaba pasando justo al revés: tiene una acción perversa que hace que, de hecho, estén siendo más los centros quienes estén eligiendo a su alumnado. Y por eso se está segregando en muchas ocasiones”, respondió Castañón. El griterío y las interrupciones se adueñaron de la conversación sin remedio.

La “segregación por género en muchos centros que tienen una financiación que tiene que dejar de ser pública” esgrimida por la representante de Podemos terminó por indignar a Moneo. Con otra argumentación tan contundente como la primera, dio por zanjado el ‘enganchón’.

“¿Por qué tenéis tanto problema y tanta obsesión con limitar la libertad de las familias?”, se preguntaba la Secretaria de Educación e Igualdad del PP. “Se dice que el sistema educativo es el responsable de que los chicos opinen de una forma, de otra… Es que son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y eso se nos olvida. En los colegios se enseña, se les da conocimientos. Pero las familias son las que educan a sus hijos, conforme a sus propias convicciones”, concluyó.