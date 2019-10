El abandono de la Educación sobre España enfrenta a los partidos en el debate de COPE

Las diferencias educativas dentro del territorio nacional, la libertad de enseñanza, las elevadas cifras de abandono escolar y la LOMCE han protagonizado el avivado debate sobre Educación que grupo COPE ha celebrado este jueves con representantes de las cinco principales fuerzas políticas a pocos días de unas nuevas elecciones generales. Mari Luz Martínez Seijo, secretaria de Acción Política y Ciudadanía del PSOE; Sandra Moneo, coordinadora del área de Educación del PP; Marta Martín, portavoz de Cs de la Comisión de Educación; Sofía Castañón, secretaria de Feminismos Interseccional de Podemos y Joaquín Robles, diputado de Vox y profesor de Filosofía; han expuesto sus ideas para luchar contra esta “precariedad” en la enseñanza española, además de dar su punto de vista sobre la enseñanza concertada o la influencia de los nacionalismos en el sistema educativo.

Las representantes de PSOE y Unidas Podemos han coincidido en el objetivo de derogar la LOMCE. "Esta Ley ha acabado con el consenso escolar puesto que es segregadora", ha señalado la socialista Martínez Seijo. Sofía Castañón, de Unidas Podemos, no ve lógico que siga vigente y apuesta por un modelo educativo que sirva "para formar una ciudadanía que tenga pensamiento crítico y encuentre todos los cauces de expresión que necesite". El PP defiende la LOMCE y acusa al PSOE de imposibilitar cualquier gran pacto en Educación. "Mientras se hable de enseñanzas comunes, de la defensa del castellano en toda España o de la libertad de enseñanza, los amigos del PSC llamarán al PSOE para decirles que eso no lo pueden firmar. Y esa es la razón por la que no se ha llegado a un acuerdo las dos veces que nos hemos sentado con el PSOE en busca del gran pacto", ha aseverado la popular Sandra Moneo.

Marta Martín, de Ciudadanos, considera que el bipartidismo ha utilizado la Educación "como arma arrojadiza, cediéndosela al nacionalismo y para beneficio propio a través de Masters" y también ha acusado al PSOE de levantarse de la mesa "con una excusa peregrina" presionado por lo dictado desde Cataluña. "Habéis impuesto el modelo más adoctrinador", ha contado. En una similar línea, Joaquín Robles (Vox) ha demandado que el Estado recupere las competencias educativas "para que haya igualdad". "Ahora tenemos 17 sistemas educativos diferentes. La educación tiene que estar orientada hacia la unidad nacional. Ahora se crían generaciones de niños a los que se les inculca que no tienen que querer a España y hay alumnos que no pueden recibir las clases en castellano", ha señalado el representante de la formación de Abascal.

Una idea - la recentralización - que no comparten el resto de fuerzas. "Las desigualdades entre alumnos no vienen derivadas del Estado de las Autonomías. Al revés, se han ido reduciendo las diferencias desde el inicio de la democracia", ha dicho el PSOE. Además, ha acusado a Vox de no defender la pluralidad lingüística ni las diferencias culturales. El PP, además, ha recordado que el Estado sí tiene competencias en Educación puesto que es "el garante de ese derecho". "Otra cosa es que el Estado pueda desplegar todas las competencias que le permite la Constitución. El Estado tiene que estar presente en la Educación de nuestros hijos y apostamos porque al menos el 65% de lo que se imparte en los centros sea común para todos los alumnos", ha dicho Sandra Moneo. Sofía Castañón, de Podemos, ha ido más allá y ha pedido que los alumnos estudien "todas las lenguas del conjunto del Estado".

Con respecto a la Educación concertada, Podemos ha pedido un sistema "público y gratuito" y el PSOE no duda en apostar preferentemente por la enseñanza pública. Por otro lado, el PP ha recordado que "la Constitución consagra el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos". "¿Por qué tenéis tanto problema en limitar la libertad de las familias?", le ha preguntado. "La enseñanza concertada tiene un papel fundamental y le resulta útil al Estado", ha incidido el representante de Vox, mientras que Ciudadanos sostiene que "la educación ha de ser de calidad, independientemente de que sea pública o concertada".

Los cinco representantes también han expuesto sus propuestas para disminuir la elevada tasa de abandono escolar. Cs ve necesario "una intervención general para los niños con necesidades educativas específicas y trabajar en la brecha de género porque dejan los colegios más chicos que chicas". Mientras, el PSOE cree que las empresas y el sector empresarial deben demandar "una serie de cualificaciones para que los jóvenes no dejen los estudios" y el PP apuesta por fortalecer la educación primaria y atendiendo a los alumnos que más lo necesitan. "Hay que evitar un falso igualitarismo que nos lleva al fracaso", ha remachado.

Este ha sido el tercero de los cuatro debates que COPE ha puesto en marcha para que los representantes de las principales formaciones políticas expongan su modelo de país, cómo afrontan el futuro de las pensiones, la reforma que sugieren para las pensiones o los cambios que necesita la economía. Una oportunidad, a menos de un mes de las elecciones del 10 de noviembre, para hablar de lo que afecta a los españoles, para tomar el pulso a los candidatos y reflexionar sobre cuál es, realmente, el voto útil en estos nuevos comicios a los que se convoca a la ciudadanía.