Los partidos abogan por un pacto educativo en su minuto de oro: "Hay que acabar con el adoctrinamiento progre"

La Educación ha protagonizado el tercer debate electoral de COPE, en el que han participado representantes de los cinco principales partidos que concurren a las próximas elecciones generales. Todos ellos han expuesto sus ideas para luchar contra la “precariedad” en la enseñanza española, además de dar su punto de vista sobre la enseñanza concertada. Antonio Herraiz, presentador del informativo ‘Mediodía COPE’, ha sido de nuevo el encargado de moderar el debate.

El minuto de oro, donde los intervinientes han cerrado el debate, ha sido como siempre uno de los momentos más esperados. La primera en concluir ha sido Sandra Moneo, representante del PP, que ha reconocido que entre los diferentes partidos hay puntos en común, y apunta que su partido “dedicará el máximo esfuerzo para llegar a una unidad que permita un gran acuerdo en materia educativa. Queremos sumar a los que creen que un pacto constitucional sobre la educación es un buen cimiento para desarrollar un sistema moderno, innovador y que permita a nuestros hijos tener la mejor educación con competencias digitales, en nuevas tecnologías, refuerzo de las humanidades o tener a los profesores con mejor formación”. Moneo ha añadido que es necesario “vertebrar en nuestro sistema la defensa de las libertades y el derecho a usar la lengua oficial del Estado”.

La responsable de Educación en Unidas Podemos, Sofía Castañón, considera por su parte que las soluciones no llegarán con las recetas aplicadas hasta ahora, basadas según Castañón en utilizar esta materia “como moneda de cambio entre los intereses de los partidos”. Por ello, ha abogado por incorporar a la comunidad educativa “y ser creíbles para no hacer un planteamiento ahora para luego ir a Bruselas con otro planteamiento”.

Castañón ha apuntado que desde su partido pretenden “invertir de verdad en educación para superar las desigualdades que existen a nivel urbano y rural, que comprenda la diversidad y la riqueza del conjunto del Estado”. Como viene siendo habitual estos años, Unidas Podemos urge a derogar la LOMCE y “establecer una nueva ley que defienda un sistema público, laico, gratuito y universal”.

Línea en la que ha ido la socialista Mari Luz Martínez, que ha calificado de “caduca y segregadora” la ley educativa impulsada por el Gobierno de Rajoy cuando gozaba de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados: “Es necesario contar con la comunidad educativa y con el consenso de las CCAA. Una norma que potencie la inclusión, la equidad y que amplíe la calidad educativa”.

Martínez ha añadido que esta nueva ley debe impulsar una profunda reforma curricular, en la que se “modifiquen los temarios, la metodología y prestigie la Formación Profesional como una sólida opción para los jóvenes y las empresas”.

La representante del PSOE en el debate ha rechazado regresar al periodo de los recortes, que Mari Luz Martínez ha calificado como “una etapa oscura de la Historia de España”.

Más crítica con la gestión en esta materia tanto de los gobiernos tanto del PP como del PSOE ha sido la representante de Ciudadanos, Marta Martín, que ha intervenido en la parte final del debate más como madre y profesora que como política activa: “Estoy cansada de que cada curso no sepa si los chicos tienen que hacer o no reválidas y que no se erradiquen las desigualdades entre las CCAA. Estoy cansada de escuchar al PSOE hablar de educación como si fuera suya, o ver al PP realizar propuestas estupendas cuando están en la oposición, pero que luego no aplican cuando gobiernan”.

Martín apela a una reforma educativa urgente por consenso: “No lo hagamos como políticos, sino como docentes, padres y madres. Unamos a la comunidad educativa y dejemos de lado nuestras diferencias ideológicas”.

Por último, el ponente de Vox en el debate de COPE, Joaquín Robles, ha señalado que en un momento de crisis institucional y política, la educación tiene dos problemas que debe afrontar.

Y es que para Robles, “la educación ha sido utilizada por las CCAA para romper la unidad nacional y también para adoctrinar a los niños en la ideología progre y socialdemócrata que nos invade por todos los lugares”.

Tras esta contundente afirmación, Robles ha abogado por apartar la ideología de la educación y “recuperar un sistema nacional en la materia, con unos programas donde los niños adquieran la responsabilidad de tener patriotismo, y no como se ha visto en las manifestaciones de Barcelona, donde se atacan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Robles ha sentenciado que la educación en España, tanto a nivel universitario como en las medias y en la FP se ha convertido en un fracaso completo, “con unas leyes destinadas a minar la nación española”.