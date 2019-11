Herraiz: "La única vía de Sánchez son los socios de la moción de censura"

“Ningún partido, salvo Vox, ha querido satisfacer las expectativas”, analiza Antonio Herraiz. El presentador de Mediodía COPE explica que, aunque “el PSOE se ha presentado como ganador”, el líder socialista “ha perdido 800.000 votos, lo que es un error de estrategia”.

“La situación que nos deja las elecciones es mucho más difícil que la que teníamos el 9 noviembre”, argumenta Herraiz que, añade: “la gran coalición no la veo viable y la única vía posible es ir de la mano de los mismos socios de la moción de censura”.

Además, Antonio Herraiz ha valorado en su monólogo de Mediodía COPE la primera consecuencia de los resultados electorales: el líder de Ciudadanos deja la política. “En cualquier ámbito de la vida lo difícil no es llegar sino saber marcharse. Aunque la debacle sea evidente, no siempre se da el mismo paso ni se sale de forma elegante. Es más, lo habitual es la imagen del derrotado buscando excusas para seguir agarrado a un puesto y a un sueldo. Seas o no de Ciudadanos, le hayas votado o no ayer, o en otros comicios, Rivera se ha ido como un auténtico señor: “La primera decisión es que he tomado es que dimito como presidente de Ciudadanos”, aseguraba Herraiz.

Estas elecciones cambian el rumbo de nuestro país, hacia una situación en la que el bloqueo es más sonado que con el anterior arco parlamentario y Sánchez, sin Ciudadanos, deberá encontrar formas de pactar un improbable Gobierno de coalición. Ante la incertidumbre, queda esperar a ver cuáles son los primeros movimientos de cada líder político, entre los que Sánchez, todavía, no se ha pronunciado.