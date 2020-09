Los cazadores de gangas comienzan a rebuscar entre los valores más castigados de la Bolsa

Los mercados financieros continúan sumidos en un mar de dudas. La Bolsa hoy se limita a buscar aquellos niveles más defensivos en los que se reduce la presión vendedora. Pero no entra dinero de manos fuertes, al menos no con convicción y al menos no todavía. Y eso a pesar de que ayer los índices y las cotizaciones de todos los valores sufrieron una severa caída. Los precios de las acciones están en niveles de saldo, pero los inversores tienen más miedo que avaricia y todavía no se animan a poner toda la carne en el asador para aprovechar las numerosas gangas que ofrece el mercado. Algunos analistas aseguran que el mercado de valores ofrece en estos días una oportunidad histórica aprovechar los precios actuales, casi de derribo, para tomar posiciones a medio y largo plazo.