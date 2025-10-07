Zurich, dueña del 5% del Banco Sabadell, rechaza acudir a la opa del BBVA
La aseguradora lo ha comunicado a tres días de que acabe el proceso de compra de las acciones por la entidad vasca
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La aseguradora Zurich, propietaria de un 4,94% del capital del Banco Sabadell, no acudirá a la opa lanzada por el BBVA, según informan algunos medios de información económica.
