COPE
Podcasts
Economía
Economía

Zurich, dueña del 5% del Banco Sabadell, rechaza acudir a la opa del BBVA

 La aseguradora lo ha comunicado a tres días de que acabe el proceso de compra de las acciones por la entidad vasca

Aseguradora Zurich poseedora del 5% de las acciones del Sabadell

EPA

Aseguradora Zurich poseedora del 5% de las acciones del Sabadell

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La aseguradora Zurich, propietaria de un 4,94% del capital del Banco Sabadell, no acudirá a la opa lanzada por el BBVA, según informan algunos medios de información económica.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 07 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking