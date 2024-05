¿Vas a comprar casa?: La Guardia Civil avisa del documento que debes exigir al vendedor para evitar una estafa

Comprar una casaes una de las decisiones financieras más importantes que podemos tomar en nuestra vida, requiere de una buena planificación que tenga en cuenta nuestras necesidades y nuestro bolsillo.

Esto requiere de un buen análisis de nuestra situación financiera para saber de entrada cuánto nos podemos gastar, comparar las diferentes opciones de hipotecas y siempre tener en cuenta los costes implícitos, como los gastos de notaría o del registro de la propiedad.

Importante también a tener en cuenta que por lo general las casas de nueva construcción suelen ser más caras si están en una buena zona, pero también nos ahorran posibles gastos en reformas. Además es importante estudiar las posibilidades que tiene el barrio de revalorizarse o de peder valor en el futuro.

También debes de asegurarte que toda la documentación del piso esté en orden, ya sea el título de propiedad o los certificados energéticos.

En este sentido el papeleo puede sobrepasarnos, con lo que si el presupuesto nos lo permite, no es mala idea recurrir a la asesoría de un profesional.









Precios al alza

Una vez clara nuestra situación financiera y necesidades, debemos de conocer los precios del mercado. En general, el coste de la vivienda ha subido un 4,3 % hasta marzo, su importe más alto desde el año 2009

En el primer trimestre del año ha llegado a los 1.865 euros el metro cuadrado, según los últimos datos publicados por el ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De esta forma, encadena tres trimestres consecutivos por encima de los 1.800 euros.

Estas subidas se producen progresivamente, después de que el precio de la vivienda cerrara 2023 con una alza del 5,3 % hasta los 1.842 euros el metro cuadrado. Todo ello en un ejercicio que estuvo fuertemente marcado por las sucesivas subidas de los tipos de interés para contener la inflación, que enfriaron el mercado de compraventas y de hipotecas pero que no impactaron negativamente en los precios, que siguen al alza ante la falta de oferta para atender la demanda existente.









Madrid y Baleares, por encima de los 3.000 euros

En general, en el primer trimestre el precio de la vivienda se encareció en todas las comunidades, si bien los mayores incrementos se dieron en Baleares (8,3 %), Cantabria (7,2 %), Canarias (7,1 %), Comunidad Valenciana (7 %) y Andalucía (6,1 %).

Entre los grandes mercados, el precio de la vivienda se encareció un 3,6 % en Cataluña y un 4,6 % en la Comunidad de Madrid (6,6 %).

La Guardia Civil: Ojo a las "gangas"

Pisos al alza, necesidad de compra y presupuesto limitado, es el caldo de cultivo perfecto para los estafadores.

Con estas premisas es muy probable que no encuentres nada que se ajuste a lo que buscas, y los delincuentes lo saben.

Por eso la Guardia Civil ha alertado en su cuenta de TikTok sobre las ofertas de "gangas" ya que se pueden convertir "en nuestra peor pesadilla".

Por eso recomienda este Cuerpo en primer lugar "desconfiar si el precio es desmesuradamente bajo", porque "seguramente esa sea la estafa". También hacerlo de quienes nos apremian y "exigen un pago demasiado rápido".

Es importante también "no pagar nada por adelantado, si no estamos completamente seguros" y "guardar siempre todos los mensajes enviados y recibidos".

Fotocopia del DNI

Y sobre todo, explica la benemérita, "pedirle al anunciarte una fotocopia de su DNI y exigirle un breve compromiso de contrato".









Otras estafas: la del supermercado

En su cuenta de TikTok la Guardia Civil ha avisado de otras estafas. Una sobre la que han alertado recientemente tiene que ver con tu supermercado de confianza. En ella, los ciberdelincuentes roban datos personales a través de un correo electrónico enviado supuestamente por el comercio "diciendo que te ha tocado un sorteo".

Y así, sin darte cuenta, "no solo le has dado tus datos de perfil en esa cuenta del supermercado" al delincuente, sino que también la has permitido "el acceso a todos tus datos personales, incluida a tu tarjeta bancaria".