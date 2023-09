El sorprendente cartel de una vivienda en venta: "Son 30 euros"

Estamos a principios de septiembre y seguramente seas una de esas personas que está buscando un nuevo piso para vivir en este nuevo curso que comienza. Sin embargo, alquilar piso no es tarea nada fácil. Los precios están altísimos y en muchas ocasiones las condiciones en las que te dejan la vivienda no son las mejores: hay alguna luz fundida, el piso no está amueblado o no lo han pintado, tampoco lo han limpiado, hay numerosos desperfectos y has entrado sin que los arreglen, etc.

Si estos problemas no fueran suficientes, a los altos precios para entrar en un piso, se le suma un nuevo coste que ha llamado bastante la atención y que ha generado rechazo a todo los usuarios que lo han visto.

En la red social X, el antiguo Twitter, la cuenta 'Elzulista' ha compartido una foto en el que se puede apreciar como el dueño de un piso ha colocado el cartel de “se vende” en la ventana de su casa. Hasta ahí todo está dentro de lo normal.

Lo curioso está en que en el anuncio, a parte de la información con el precio por el que se puede comprar el domicilio y el número telefónico al que poder contactar para la información, hay un detalle que no ha dejado indiferente a nadie: “Si quiere visitarlo, 30 euros, 'curiosos no'”.

«Si quiere visitarlo, 30€ “Curiosos no”»



Pues claro ¿o acaso no se cobran las entradas a los monumentos? No va un zulo a ser menos! https://t.co/4mvjTz2b7Vpic.twitter.com/TvALAJA3mk — elzulista ???‍?????????‍?? (@elzulista) August 8, 2023

Los comentarios no han tardado en producirse y los hay de todo tipo, por ejemplo un usuario ha comentado “Oye, pero qué ideaza!! Lo pongo a la venta, cobro por visita y al final digo que me he arrepentido y no lo vendo”. Otro, algo más cómico, ha respondido “Le veo más sentido a esto que a las comisiones de algunas agencias” o que si “La visita incluye consumición? Si voy al baño me cobra?”. Y el autor del tuit ha maquillado la foto compartida con el siguiente mensaje: “Pues claro ¿o acaso no se cobran las entradas a los monumentos? No va un zulo a ser menos!”

Los precios de la vivienda en máximos históricos

Desde el año 2007 no se registraban precios por encima del 60%. La escasez de vivienda en el mercado del alquiler está provocando que los precios estén en máximos históricos.

Un piso que tenga 80 metros cuadrados cuesta una media de 929 euros mensuales. El experto en vivienda, José García Montalvo, explicaba hace unos días en COPE que "Mientras no se llegue a una situación normal en la que tengamos un 20, 25 o 30 por ciento de alquiler y haya suficiente oferta para que esta gente que quiere vivir de alquiler pueda vivir de alquiler, los precios seguirán tensionados".

Muchas personas están teniendo problemas para alquilar viviendas, ya que las distintas regulaciones que hay, están provocando que la oferta no sea suficiente y los precios están sostenibles.