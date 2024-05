Atento si recibes esta oferta de tu supermercado: La Guardia Civil avisa del timo que deja a cero tu cuenta

Cada vez es más habitual entre los clientes de un determinado establecimiento hacerse socios de forma que puedan acceder a las ventajas y beneficios que ofrece a la hora de realizar sus compras.

Gracias a esta posibilidad, los clientes pueden acumular puntos por cada adquisición que realizan y que a posteriori puede canjear por descuentos, acceder a promociones especiales, incluso recibir notificaciones sobre ofertas de cara a favorecer su ahorro.

Los comercios por su parte también reciben una información valiosa con estas prácticas, ya que se hacen con un feedback de sus clientes y sus hábitos de compra, lo que les facilita implementar sus servicios.

Bueno, pues entre estos comercios se encuentran los supermercados. Sobre ellos y una estafa que afecta a sus socios ha alertado la Guardia Civil.

Acceso a nuestra tarjeta de crédito

En su cuenta de TikTok este Cuerpo avisa de este nuevo timo en el que los ciberdelincuentes roban datos personales a través de un correo electrónico enviado supuestamente por tu supermercado de confianza "diciendo que te ha tocado un sorteo".

Recibir correos de este tipo si te has fidelizado de alguna manera a un determinado establecimiento, puede no parecer extraño lo que con toda probabilidad nos hará pinchar para comprobar qué es lo que nos ha tocado exactamente.

Pues "sin saberlo", explica la benemérita en el vídeo "no solo le has dado tus datos de perfil en esa cuenta del supermercado" al delincuente, sino que también la has permitido "el acceso a todos tus datos personales, incluida a tu tarjeta bancaria".









El carding, qué es y cómo evitarlo

Ante esta situación la Guardia Civil aconseja "revisar bien la cuenta de correo que te está mandando esa oferta", así como "la gramática y ortografía", que emplean en el mensaje. "Si te suena extraño desconfía y sobre todo no te descargues ningún adjunto ni cliques en ningún link".

En este sentido los expertos del INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad ofrecen además una serie de recomendaciones con el fin de escudarnos ante este fraude.

Entre ellas no hacer caso de los mensajes spam o correos electrónicos con remitentes desconocidos, así como llevar un control regular de nuestras operaciones y transacciones bancarias.

Desactivar el sistema NFC

Recomiendan además desactivar el sistema NFC de nuestro móvil mientras no lo estemos usando. Para ello debemos deshabilitar en la aplicación de nuestro banco la opción de NFC y RFID, si no usas este modo de pago. Si lo usas, habilita que solicite confirmación con PIN el uso de este método de pago con tarjeta.

Es conveniente usar "un protector antirrobo de tarjetas para guardarlas en tu bolsillo" y asegurarnos de que los métodos de pago de los comercios en los que compremos son seguros. No está de más evitar usar ordenadores públicos para hacer compras, así como actualizar los esos programas y aplicaciones a las que recurramos con frecuencia.









Otras ciberestafas

Recientemente os contábamos otra de estas estafas de la que se hacía eco el INCIBE, que afectaba a un empresario que había recibido varias llamadas de clientes alertándole de que cuando se marcaba el número de su establecimiento, o cuando se recibía una llamada suya, aparecía como identificador la palabra ’ladrón’'.

Este organismo explica que estos identificadores de llamada "se nutren de la colaboración de los usuarios y a través del nombre aportado en “Google Mi Negocio”. Al realizar una llamada a través de un terminal Android, "Google verifica la numeración con su base de datos, mostrando en pantalla el nombre predefinido".