Sumar duda de la eficacia del índice de precios de alquiler del Ministerio de Vivienda

(Actualiza la ec2360 con declaraciones del PSOE y Podemos)

Sumar ha recibido con preocupación y dudas sobre su eficacia el índice de precios de alquiler presentado este martes por el Ministerio de Vivienda, al que ha propuesto "negociar" para evitar que el Gobierno se quede "corto" en la regulación de este mercado.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha explicado en rueda de prensa que el índice "deja horquillas demasiado altas, de forma que los topes por arriba permiten que los precios no se bajen, incluso que algunos caseros los puedan subir".

También ha señalado que no está claro qué criterios objetivos se van a fijar, por ejemplo, para delimitar los metros cuadrados útiles de una vivienda (si dependerá de una revisión o del catastro) o para determinar el estado d conservación en que se encuentra la vivienda.

Asimismo ha criticado que su aplicación "no sea vinculante para los propietarios de nueve o diez casas, con lo que podemos esperar que no suban los precios el mejor de los casos, pero no que los bajen".

Aviso al PSOE

El portavoz de Sumar ha lanzado el "aviso al PSOE y al Ministerio de Vivienda de que con el derecho a la vivienda no se puede titubear ni quedarse corto" y ha advertido a sus socios de gobierno de que "equivocarse en esto puede comprometer el resto de los avances sociales" del Ejecutivo de coalición.

En esa línea ha llamado al ministerio que dirige Isabel Rodríguez a negociar para que haya una "regulación decisiva" del mercado del alquiler: "todavía se puede negociar, queremos que rectifiquen, que no se queden cortos, en esto como gobierno no nos podemos equivocar", ha dicho Errejón.

La semana pasada, el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso decidió que el derecho a la vivienda es una "cuestión nuclear" de la legislatura y que va a emplearse a fondo en ella.

Para ello va a abrir una ronda de encuentros con colectivos que le lleven a plantear una "batería de acción social, política e institucional para garantizar el derecho a la vivienda".

Belarra pregunta a Sánchez

Tampoco Podemos está satisfecho con el índice que se ha presentado y cree que "lo importante de ese índice va a ser leer la letra pequeña y las cifras finales".

Al partido que dirige la exministra Ione Belarra, que en la sesión de control del Congreso de este miércoles preguntará por este asunto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, también le preocupa que "el rango entre el precio mínimo y el máximo sigue siendo amplio" y que el sistema "introduce mucha casuística que permitiría seguir aumentando los precios", ha explicado el diputado de Podemos Javier Sánchez.

A su juicio, esos precios "van a tener que ser acotados en base a criterios objetivos y razonamientos locales que permitan esas bajadas significativas".

Previsiblemente, Belarra, que negoció la ley de vivienda en nombre de Unidas Podemos la pasada legislatura, reclamara a Pedro Sánchez una moratoria a los alquileres turísticos y de temporada, ya que, a su juicio, "ese régimen paralelo que no se está regulando ahora mismo está siendo usado para inflar los precios, está destruyendo barrios enteros y esta encareciendo los precios de la vivienda".

Frente a las críticas, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, se ha mostrado convencido de que el nuevo índice de precios de alquiler "va a permitir a las comunidades autónomas que puedan buscar en las zonas tensionadas un mejor control del precio de los alquileres, siempre que haya voluntad de que la vivienda sea un derecho y no solo un negocio para algunos".