La subvención que no pides y por la que España se ve obligada a devolver fondos: "Se queda sin repartir"

Cada año, España canaliza millones de euros en subvenciones públicas destinadas a empresas, autónomos y ciudadanos. Se calcula que se conceden cerca de un millón y medio de ayudas anuales. Sin embargo, una parte importante de ese dinero acaba sin utilizarse. La causa, como denuncian expertos y beneficiarios, no está en la falta de necesidades, sino en las barreras para acceder a esas ayudas, su complejidad y la gestión dispersa.

Fondos europeos, pero sin destinatario claro

Una de las voces que mejor conoce este problema es Miriam Malmazana, fundadora de una consultora en Zaragoza que se dedica precisamente a ayudar a otras empresas a solicitar subvenciones. Ella misma ha recibido financiación de carácter público: "Yo he recibido alguna subvención, por ejemplo, del Ayuntamiento de Zaragoza, con una subvención de competitividad y subvenciones de digitalización, más allá del digital", cuenta a los micrófonos de COPE.

El acceso, sin embargo, está lejos de ser fácil. Según explica Carmen Labayen en este reportaje, el 99% de las ayudas deben tramitarse online, pero muchas veces los procedimientos administrativos resultan tan complejos que las empresas y ciudadanos renuncian antes de completarlos. A ello se suma la falta de información clara y unificada, y una gestión fragmentada entre más de 6.000 organismos públicos, lo que genera una auténtica maraña burocrática.

Trámites complejos y fondos sin ejecutar

Pedro Robles, experto en la gestión de subvenciones, alerta de las consecuencias que esto tiene: "Más del 30% de los fondos de forma anual se quedan sin repartir y los tiempos deben acortarse para que realmente tenga un aspecto beneficioso en el tejido empresarial o en las personas necesitadas", subraya. No es solo que los fondos no lleguen, sino que parte de ese dinero tiene que devolverse a Bruselas, al no haber sido ejecutado en el plazo previsto.

DPA vía Europa Press Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

La situación parece haber mejorado ligeramente en el último año. Mientras que en 2024 apenas tres de cada diez ayudas se resolvieron en tiempo, este año ya se ha logrado desbloquear siete de cada diez expedientes. No obstante, los expertos consultados por COPE avisan de que 2024 cerrará con menos fondos ejecutados que 2023, una señal de que el problema no es nuevo ni está del todo resuelto.

Este fenómeno afecta a todos los niveles: desde ayuntamientos y comunidades autónomas, hasta organismos estatales que gestionan ayudas con origen en los fondos europeos Next Generation. Pero también perjudica a quienes más necesitan estas ayudas. Como destaca este informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la falta de capacidad de ejecución en algunos países frena el verdadero impacto social y económico de los fondos comunitarios.

Joaquin Corchero La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La realidad es que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabe si tiene derecho a una subvención, ni dónde puede consultarlo. Iniciativas como el buscador de subvenciones del Ministerio de Hacienda intentan facilitar la tarea, pero no compensan del todo la dispersión normativa ni la falta de acompañamiento.