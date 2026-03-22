Juan Gato identifica los errores que condenan al Atlético en el derbi frente al Real Madrid y saca una conclusión: "Para el resto de la temporada"

El periodista Juan Gato ha desgranado en 'Tiempo de Juego' las claves de la derrota del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, apuntando directamente a fallos internos. Según Gato, el equipo rojiblanco perdió el partido por error propio, a pesar de haber hecho cosas bien y adelantarse en el marcador. De hecho, considera que un empate habría sido el resultado más óptimo por lo visto sobre el césped.

Errores que cuestan títulos

Gato ha señalado dos momentos críticos que sentenciaron al equipo. Concretamente, ha destacado el fallo de Hancko con el penalti y la jugada de Rüdiger con Giménez, acciones que le condenaron muchísimo al conjunto colchonero. A su juicio, los errores en la última línea defensiva penalizaron en exceso al equipo.

El colaborador de COPE ha insistido en que el equipo debe tomar nota de lo sucedido como aprendizaje para el futuro. Ha advertido que este tipo de fallos no se pueden repetir en momentos decisivos: "Estos fallos en otros partidos te pueden hacer perder un título o la clasificación para la Champions".

Una defensa de cristal

Coincidiendo con otras voces del programa, Gato ha puesto el foco en las desconexiones defensivas, especialmente en tres minutos horribles en la segunda parte. "Es difícil de creer que en el Atlético de Madrid en defensa se cometan esos fallos", ha lamentado, señalando que el rival encontró un filón para hacerle daño en la banda izquierda, donde el apoyo defensivo no fue bueno.

Los nombres propios señalados por el analista han sido claros. Ha calificado como un error grave el penalti de Hancko, el tío más fiable en la defensa, y ha sido especialmente duro con Giménez, de quien ha dicho que "ha hecho una actuación lamentable y ha condenado absolutamente a todo el equipo".

A pesar de que en ataque el equipo lo intentó y tuvo sus opciones para no irse de vacío del Bernabéu, Gato ha concluido que los problemas vienen de atrás. La temporada del Atlético, según él, es una constante montaña rusa precisamente por estas graves desconexiones defensivas que se repiten con frecuencia.