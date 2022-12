Segundo informe COPE antes de Navidad: ¿Cómo están los precios a una semana de Nochebuena?

Muchos hogares ya están perfilando el menú que servirán la noche del 24 de diciembre, y en no pocos lo hacen calculadora en mano frente a una cesta de la compra en máximos.

De momentoestamos pagando un 15% más de media por llenar las bolsas de la compra y es que 47 de los 60 componentes de alimentación y bebidas que recoge el INE subieron su precio en noviembre en más de un 10% con respecto al año pasado. Destacan las harinas y cereales con incrementos del 37,6%, la leche, la mantequilla y los huevos con subidas del 30%, 37,5% y 27% respectivamente. También pagamos un 25,9% más por el aceite de oliva y el azúcar se ha disparado un 50%. Servir carne a la mesa sale hoy un 26% más caro.

Con esta ensalada de datos hemos vuelto al Mercado Maravillas de Madrid. David nos vuelve a atender en su carnicería y nos cuenta que en estas dos últimas semanas han mantenido los precios, no sin esfuerzo, a pesar de que el género ha subido entre 10% y un 15%. En concreto, este carnicero asegura que "solo la ternera y el solomillo acumulan incrementos de hasta el 40% en 5 meses" y por eso nos advierte que inevitablemente tendrá que subir los precios a finales de semana o principios de la próxima. "Tendríamos que incrementarlos como mínimo entre 2 y 3 euros el kilo, pero no podemos hacerle eso al cliente, así que calculo que subiremos como 1 euro", responde preguntado sobre cuánto cree que subirán los precios que exhibe en su mostrador. En esta carnicería el kilo de solomillo de ternera se paga a 27 euros, el de entrecot a 15 euros y el de chuletón a 13 euros. "El que puede está adelantando las compras para congelar", nos apunta David, que también constata que algunos de sus clientes ya barajan alternativas menos tradicionales para estas fechas, como la carne de cerdo, que de momento se mantiene más estable.





Jose, carnicero en Jumilla (Murcia), también mantiene los precios, pero al igual que David nos deja claro que "conforme se acerque la Nochebuena algunos productos subirán entre un 10% y un 15%" y añade, "de momento se mantienen los encargos de solomillos rellenos y chuletillas de cabrito que son nuestros productos estrella para estos días". Algo similar nos cuenta José Vicente, carnicero en el Mercado Central de Valencia, que asegura que sus clientes han pasado de tantear precios a realizar encargos. "Se ha visto ya estos días más alegría con encargos de carrilladas de cerdo, solomillos rellenos o arreglos para cocido" nos dice.

Pescado y marisco, a la espera de lo que dicte la meteorología

No hay dudas de que el pescado y el marisco subirán la próxima semana. Ello dependerá de si hay o no temporal, ya que menos género se traduce en mayores subidas de precios. De momento el pescado fresco o congelado cuesta un 12% más de media que hace un año, el marisco acumula un encarecimiento del 9%. Pero incluso con las altas tasas de inflación, los hogares españoles no renuncian a servir productos del mar en fechas navideñas. De hecho, lo van a hacer en seis de cada diez hogares, según un estudio de una cadena de supermercados. Lo corrobora David pescadero en el Mercado Maravillas de Madrid, que nos comenta que "la preocupación por los precios lleva todo el año, las ventas han bajado en general, pero para estos días es cuando se hace un poco más de esfuerzo para celebrar y de momento se mantiene la demanda y los encargos de otros años". David tiene el besugo a 74,99 euros el kilo, el rape a 35 euros y la lubina a 38 euros. En otros mostradores vemos la merluza a 39,80 euros el kilo o langostino a 36 euros el kilo, gamba a 48 euros y cigala a 68 euros.





Al igual que pasa con la carne, los precios del pescado y el marisco se mantienen. Alicia lo confirma desde su puesto en el Mercado Central de Valencia. "El género no ha subido salvo algún producto concreto de pesca salvaje, pero lo que viene de piscifactoría o congelado está igual", asegura. Lo mismo nos dice Bautista desde su pescadería en el Mercado de Prosperidad de Madrid, "depende de la cantidad de producto que llegue a las lonjas la semana que viene veremos si sube o baja", aclara. De momento en su mostrador leemos que la gamba gorda blanca está a 40 euros el kilo, el carabinero gordo a 80 euros y la almeja a 33 euros.

Los quesos, una montaña rusa de precios al alza

Hace un par de semanas José, charcutero en el barrio madrileño de Prosperidad, nos trasladaba su preocupación por la inestabilidad en el coste de los quesos ante la falta de leche. Los productos lácteos han subido de media un 30%, según el INE. "Esa volatilidad e incremento de precios se mantiene. Hay quesos que están subiendo un 5% otros un 15% o un 20% y de cara a Navidad, la tendencia es al alza", advierte José, que, por otro lado, confirma que los ibéricos se han estabilizado después de acumular una subida del 15%. Preguntado por el impacto de la inflación en su clientela, José nos dice que "siempre ha habido gente que va sobrada y gente que se aprieta el cinturón, pues ahora, estos segundos aún lo miran más", afirma antes de revelar que llevan semanas recibiendo pedidos.





No renunciamos a brindar aunque nos cueste más caro

"Las ventas continúan a buen ritmo, aunque este año estamos notando que todo va un poquito más lento, pero a niveles globales estamos trabajando como otros años", nos cuenta José María desde su vinoteca en Jumilla (Murcia). Los precios se mantienen constantes, pero acumulan una subida del 9% y eso se traduce en un ejemplo muy claro que nos pone este experto en vinos, "dos euros más para un vino medio de unos nueve euros la botella o lo que es lo mismo, 12 euros más por caja que las pasadas navidades". Chema, turronero en Jijona, Alicante, afirma que los clientes siguen demandando un producto típico de estas fechas, aunque acumula un encarecimiento de entre el 10% y el 18%. La tableta de turrón se mueve entre los dos euros del supermercado hasta los diez euros de un producto artesanal. También Alicia, panadera en el centro de Valencia, espera tener el puesto a rebosar en las vísperas de Nochebuena con productos que mantendrán los mismos precios que el año pasado, a pesar del aumento de los costes.