Raúl, experto en inversión: "Por 7.000 euros he comprado un piso, está para reformar y tengo 3.000, hay que valorar qué es imprescindible"

Raúl, un inversor conocido en redes sociales, ha compartido su última operación: la compra de un piso con un presupuesto total de 10.000 €. A través de un vídeo en su cuenta de TikTok, explica que ya ha gastado "algo más de 7.100 € entre la compra del piso, impuestos, registro y notaría". Esto le deja con un margen muy ajustado para la siguiente fase.

La clave: una reforma ajustada

Con apenas 3.000 € restantes para la reforma, Raúl se encuentra valorando "qué es imprescindible". Ha decidido que "la cocina está para cambiar por completo, pero el baño está perfecto, así que no lo vamos a tocar". También considera un cambio de suelos, al menos en la zona del salón, para adecentar la vivienda antes de ponerla en el mercado.

El objetivo principal de esta estrategia es claro: maximizar la rentabilidad del dinero invertido. Raúl subraya que no busca una renovación de lujo, ya que una inversión mayor no siempre se traduce en un alquiler más caro. "No queremos mejorar el piso en exceso porque gastarnos 10.000 € en reformarlo no garantiza que el alquiler sea mucho más alto que si invertimos solo 3.000 € o 4.000 €", afirma.

Un modelo de financiación sin ahorros

Uno de los aspectos más llamativos de la operación es la financiación. Raúl ha recurrido a un préstamo personal a 4 años, lo que le ha permitido realizar una "operación muy rápida que no trastoca mi ratio de endeudamiento". Esta estrategia le ha permitido adquirir la propiedad sin utilizar sus ahorros, un método cada vez más explorado por pequeños inversores como se ha visto en otros casos, como el de una joven que compró su piso sola con 24 años.

El inversor ha destacado que, gracias a este modelo, "de mi bolsillo no voy a poner ni un solo euro". El plan es poner la vivienda en alquiler en cuanto esté lista, lo que, según sus estimaciones, le generará ingresos extra cada mes. Raúl se muestra "muy contento e ilusionado", y concluye agradeciendo el apoyo recibido, porque "un piso no se compra todos los días", un proceso que a menudo requiere de asesoramiento legal, como el de expertos que explican los detalles sobre la compra de participaciones de una casa.