Rafael Serrano, abogado: "Si presentaste para tu regularización arraigo sociolaboral, según el borrador, va a ser aprobado"

El abogado Rafael Serrano ha anunciado una de las claves que podría contener la inminente regularización extraordinaria de migrantes. Según un borrador de la norma, los expedientes de arraigo que ya han sido presentados serán aprobados de forma automática. Esta medida afectaría a figuras como el arraigo sociolaboral, el social o el de formación, tal como ha explicado el letrado en su cuenta de Instagram. La única excepción, subraya, serían los casos con antecedentes penales.

Si presentaste para tu regularización arraigo sociolaboral, según el borrador, va a ser aprobado"

Serrano ha detallado que esta aprobación generalizada se aplicaría incluso si el expediente no cumplía con todos los requisitos económicos exigidos en su momento, como la solvencia del empleador en el arraigo sociolaboral. La razón es que la nueva regularización simplificará notablemente las condiciones. No obstante, el abogado llama a la prudencia: "repito, prudencia porque es un borrador". Se espera que el texto definitivo reciba luz verde en el Consejo de Ministros a final de marzo para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Una nueva regularización extraordinaria

Este cambio se enmarca en el pacto alcanzado entre el Gobierno y Podemos para impulsar una regularización extraordinaria que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas. El acuerdo se materializará a través de un real decreto, evitando así su tramitación parlamentaria en el Congreso, según se ha analizado en el programa La Linterna de COPE.

Para acogerse al proceso, los solicitantes deberán demostrar una estancia en España de al menos cinco meses y no tener antecedentes penales de relevancia. Entre las pruebas de estancia admitidas se incluirán el padrón, informes médicos o contratos de suministros. Una de las consecuencias más directas es que la presentación de la solicitud suspenderá cualquier procedimiento de expulsión en curso y, una vez admitida, otorgará el derecho a trabajar de forma legal y a recibir asistencia sanitaria.

El eco de una iniciativa ciudadana

La decisión del Ejecutivo tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que arrancó en 2021 y logró reunir más de 600.000 firmas. Dicha ILP fue impulsada por casi un millar de organizaciones de la sociedad civil, con una notable presencia de entidades de la Iglesia como Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos o el departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal.

(EPA) EFE GRAFCAT5952. BADALONA (BARCELONA), 19/12/2025.- El centenar de migrantes acampados en una plaza junto al antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) desalojado el pasado miércoles por los Mossos d'Esquadra han comenzado a recoger sus pertenencias y abandonar el lugar, después de que la Guardia Urbana les haya emplazado a retirarse. EFE/Alejandro Garcia

Jorge Serrano, coordinador de la ILP, ha explicado en COPE que la propuesta llevaba un año y medio paralizada en la Cámara Baja a pesar del apoyo de casi todos los grupos, con la única excepción de VOX. Según su relato, el acuerdo del Gobierno se ha producido justo cuando la comisión parlamentaria se disponía a darle el visto bueno para su envío al Senado.

Esta regularización extraordinaria de personas migrantes es beneficiosa para el país, está en consonancia con la dignidad de cientos de miles de personas

El coordinador ha defendido el amplio consenso social de la medida, afirmando que "esta regularización extraordinaria de personas migrantes es beneficiosa para el país, está en consonancia con la dignidad de cientos de miles de personas". Desde Podemos, Irene Montero ha calificado el pacto como una victoria frente al odio: "El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles".

Debate: 'efecto llamada' y necesidad económica

Uno de los principales puntos de debate, el posible efecto llamada, ha sido descartado por los impulsores de la ILP. Jorge Serrano ha sentenciado que este es "nulo", ya que la medida tiene carácter retroactivo a 31 de diciembre de 2025 y no facilita la llegada de nuevos migrantes. Más allá del enfoque humanitario, la medida también atiende a una necesidad demográfica.

Según un informe del Banco de España, el país necesita incorporar a 25 millones de inmigrantes hasta 2053 para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En el análisis de Herrera en COPE, se ha apuntado que, aunque a veces "el Gobierno acierta en el fondo y se equivoca en la forma", la medida tiene una clara vertiente práctica. "Personalmente, yo los prefiero legalizados y trabajando que buscándose la vida de cualquier manera en la economía sumergida", ha comentado el analista Ignacio Camacho.