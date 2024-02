Puente respalda a las organizaciones del transporte que no hacen "populismos"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respaldado este martes a las organizaciones profesionales del transporte por carretera "que no hacen demagogia ni juegan al populismo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular del Transportes ha destacado que "no había razones" para la huelga anunciada el domingo y desconvocada ayer por la Plataforma en Defensa del Transporte, que no está incluida en los órganos de diálogo con la Administración.

"Muchas veces se denosta a las organizaciones que llevan a cabo la interlocución oficial del sector para dársela a sectores o a personas que no son representativas del tejido empresarial, y yo quiero romper una lanza por esos interlocutores", que no hacen "demagogia y no juegan al populismo". EFE

