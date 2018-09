La prudencia y el desánimo pesan más que la codicia en la Bolsa en estos momentos

La bola de nieve sigue deslizándose ladera abajo y, de momento, no hay quien la pare. Nadie encuentra asideros para asumir riesgos en el mercado, ni siquiera a los precios casi de saldo que hay en las acciones de muchas empresas. El índice Ibex 35 se ha dejado un 2,4 por ciento en esta semana y acumula ya una pérdida del 8,7 por ciento en lo que va de año. El mercado ha perforado importantes niveles técnicos de soporte, lo que complica seriamente la situación. Si pierde el suelo de los 9.100 puntos... mejor ni pensarlo, pero puede recortar fácilmente otro cinco por ciento. Lejos quedan los 10.600 puntos que se alcanzaron a comienzos de año.



La reacción puede ser inminente porque muchos precios son atractivos. Pero el dinero tiene más miedo que vergüenza. Hoy han reaccionado tímidamente Inditex y Telefónica, pero siguen débiles Dia y los grandes bancos. Las referencias macroeconómicas no son demasiado tranquilizadoras. Hoy se ha conocido que la economía de la zona euro creció 4 décimas en el segundo trimestre del año, con un ritmo anual del 2,1 por ciento. Es algo menos de lo que se esperaba. España ha crecido algo más que la media, con seis décimas.



Todo lo contrario ocurre en Estados Unidos, donde las cifras son muy sólidas. EEUU roza el pleno empleo. La tasa de paro se mantiene en el 3,9 por ciento según el dato que se ha publicado esta tarde en aquel país. La economía estadounidense creó 200.00 empleos no agrícolas el mes pasado, lo que supera las previsiones. El dólar se ha fortalecido tras conocerse este dato. El euro se cambia esta tarde por 1,1578 dólares.



La agenda financiera de la próxima semana se presenta cargada de referencias importantes. Hay datos y citas de todo tipo. Para que nadie se aburra. El jueves será el día mas cargado, ya que coinciden los consejos del Banco Central Europeo y el del Banco de Inglaterra y además se publicarán las cifras de inflación de Estados Unidos. No se esperan cambios en la política monetaria del BCE pero sí se esperan con mucha expectación los comentarios que realice su presidente, Mario Draghi, sobre la situación y las perspectivas de la economía. El precio del dinero se encuentra en Europa en el cero por ciento. Un día antes, el miércoles, Inditex publicará resultados. Son las cifras al cierre de su primer semestre fiscal. Los expertos creen que el beneficio puede haber aumentado cerca de un 3 y medio por ciento hasta una cifra próxima a 1.400 millones de euros.



Pero hay más, porque la próxima semana se conocerán los datos de inflación de la zona euro. Los de España se publican el miércoles. Se espera que el IPC interanual se mantenga estable en el 2,2 por ciento. El viernes se conocerá la evolución de la balanza comercial de la eurozona. Los expertos creen que el superávit puede haberse reducido desde 22.500 a 11.000 millones de euros. Es un dato.



El Tesoro español acudirá de nuevo al mercado la próxima semana en busca de financiación. El martes colocará letras con vencimiento a seis y doce meses.