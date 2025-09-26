Esta es la provincia de España con el precio más alto para comprar una casa: por delante de Madrid, Málaga o Barcelona

Rótulos de inmobiliaria ('se vende', 'se alquila', en español) en una ventana de Valencia

Siete provincias alcanzaron precios récord en la venta de vivienda usada durante el pasado mes de agosto, con Baleares, Madrid y Gipuzkoa a la cabeza por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado, seguidas de Málaga, Barcelona, Alicante y Girona, según un estudio publicado este viernes por el portal inmobiliario Idealista.

Durante el pasado mes de agosto, el precio medio de la vivienda usada a la venta en España se anotó una subida del 14,8 % anual, hasta los 2.498 euros el metro cuadrado, su precio más alto desde que Idealista tiene registros, y esas siete provincias también se situaron en precios récord: 5.068 euros en Baleares, 4.384 en Madrid, 4.007 en Gipuzkoa, 3.842 en Málaga, 3.023 en Barcelona, 2.595 en Alicante y 2.587 euros en Girona.

Alamy Stock Photo Edificio de viviendas de León

la provincia más cara

En Baleares, la provincia más cara de España para adquirir una vivienda usada, ya se superan los 5.000 euros el metro cuadrado de media tras una subida anual del 12,3 %.

Hasta 25 municipios del archipiélago se anotaron récord de precios de la vivienda usada, entre los que el estudio destaca el ibicenco Sant Joan de Labritja, el más caro entre las localidades que apuntaron precios récord durante el pasado agosto, con 8.959 euros el metro cuadrado.

Además destaca el incremento vivido en Colonia de Sant Pere, en Mallorca (37,5 %), seguido por Felanitx (30,2 %).

la provincia con mayor subida

Madrid registró la mayor subida provincial al crecer las expectativas de los vendedores un 23,3 % y marcar cifras récord 35 municipios.

Las mayores subidas anuales en Madrid se anotaron en Alcobendas (30,3 %) y Madrid capital encabeza los municipios más caros de la región.

precios en máximos

Tres municipios de Guipúzcoa han tocado máximos el pasado agosto, entre ellos Zarautz, con 6.630 euros el metro cuadrado, por delante de San Sebastián (6.283 euros/m2), que de hecho es la capital más cara de España, y Pasaia, con 3.232 euro.

En la provincia de Barcelona se marcó también un nuevo precio de la vivienda usada de 3.023 euros el metro cuadrado de media, con un alza del 10,5 %.

La ciudad de Barcelona tiene los precios más altos de las poblaciones en máximos, con 4.991 euros, seguida de cerca por Sitges (4.757 €/m2) y Sant Cugat del Vallès (4.587 €/m2).

La provincia de Alicante es la que se ha anotado el mayor número de poblaciones que tienen precios en máximos, con 32 municipios, entre los que no se encuentra la capital, como reflejo del tirón residencial de estas zonas turísticas del Mediterráneo.

Mientras la media provincial alcanza los 2.595 euros, tras una subida del 14,8 %, los precios más altos entre las poblaciones en récord se localizan en Jávea (3.958 €/m2).

Los precios en la provincia de Málaga alcanzaron un nuevo máximo de 3.842 euros el metro cuadrado tras una subida del 13,8 % y entre las 27 localidades en máximos destaca Marbella (5.258 €/m2), aunque la principal subida se produjo en Almayate Bajo, con un 31,1 %.

Girona cierra esta lista con un precio medio de 2.587 euros el metro y una subida anual del 8,2 %. Los municipios en récord más caros de la zona son Castell-Platja d'Aro (3.673 €/m2) y Llívia (3.234 €/m2).