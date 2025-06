El producto al que más afectaría la sanción de Estados Unidos a España por la OTAN más allá del aceite y el vino: factura 2.500 millones

La tensión comercial entre España y Estados Unidos ha escalado tras la amenaza del presidente Donald Trump de doblar los aranceles a productos españoles como represalia por el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a incrementar el gasto en Defensa al 5% del PIB, tal como acordaron el resto de aliados en la cumbre de la OTAN en La Haya.

Mientras el aceite de oliva y el vino (emblemas de la exportación española) suelen centrar el debate, el programa La Linterna revela que el sector más expuesto a las represalias estadounidenses es el de electrodomésticos y aparatos mecánicos, que en 2024 generó 2.500 millones de euros en exportaciones a EE UU, según datos analizados en el espacio.

Trump no ha ocultado su descontento con la posición española. "España es el único país que no va a pagar la cantidad completa. Quieren quedarse en el 2%, creo que es terrible", afirmó en la rueda de prensa posterior a la cumbre, advirtiendo que compensará esta decisión con medidas comerciales: "Nos lo devolverán en comercio, porque no voy a dejar que eso pase". El mandatario incluso aseguró que personalmente negociará un acuerdo para imponer aranceles adicionales, una amenaza que ya ha comenzado a inquietar a empresas españolas con alta dependencia del mercado estadounidense.

EFE El presidente de Estados Unidos, en la cumbre de la OTAN en La Haya

El talón de Aquiles industrial de España con EEUU

Aunque el vino (con marcas como Rioja) y el aceite de oliva (especialmente el de Jaén) son productos icónicos en las exportaciones a EE UU (con un valor conjunto que ronda los 1.000 millones anuales), La Linterna destaca que los electrodomésticos y la maquinaria industrial lideran la facturación. Empresas como Hiperbaric, con sede en Burgos y especializada en tecnología de altas presiones para alimentos, dependen en un 40% de sus ventas al mercado estadounidense. "Si los aranceles se duplican, perderíamos competitividad frente a fabricantes asiáticos o locales", explicó un portavoz de la firma en el programa.

El sector agroalimentario también está en alerta. Fermín, pionero en exportar jamón ibérico a EE UU, obtiene más del 60% de sus ingresos de ese país. "Un aumento de aranceles podría encarecer nuestros productos hasta un 30%, lo que nos obligaría a reducir producción o asumir pérdidas", señaló su director comercial en La Linterna. Otros afectados serían los productos farmacéuticos (con exportaciones por 1.200 millones en 2024) y los componentes de automoción, clave para cadenas de suministro globales .

Alamy Stock Photo Ilustración de tres electrodomésticos

El impacto en el consumidor

Los analistas consultados en La Linterna coinciden en que, de materializarse las sanciones, el encarecimiento de los productos españoles en EE UU reduciría su demanda y forzaría a las empresas a buscar mercados alternativos. Pero el efecto rebote también llegaría a España: "Si EE UU responde con aranceles a nuestras exportaciones, es probable que la UE tome represalias contra productos estadounidenses, como el petróleo o la soja, lo que encarecería materias primas esenciales aquí", advierte Oriol Montanyà, economista de la UPF, en el programa.

El Banco de España ya estima que la guerra comercial podría restar hasta tres décimas al PIB español en tres años, especialmente si se deterioran las condiciones financieras globales 9. Además, el turismo —un pilar económico— podría resentirse si la apreciación del euro frente al dólar disuade a los visitantes estadounidenses, que gastan un 20% más que la media.

La batalla política tras la cumbre

Más sobre Estados Unidos El experto en protocolo Gerardo Correas desvela por qué Sánchez tuvo que situarse en una esquina para la foto de familia de la OTAN

Mientras Trump insiste en que España "va a pagar más", el Gobierno de Sánchez defiende su postura: el 2.1% del PIB en defensa es "suficiente y realista", según afirmó el presidente tras la cumbre. La declaración final de la OTAN, con un lenguaje ambiguo para incluir a España, evita mencionar el 5% como obligación individual, pero no ha calmado las aguas. Fuentes diplomáticas citadas en La Linterna sugieren que la UE podría blindar a España mediante negociaciones coordinadas, dado que la competencia comercial recae en Bruselas.

Sin embargo, el tiempo apremia: la tregua arancelaria entre EE UU y la UE expira el 9 de julio, y si no hay acuerdo, Trump podría ejecutar su amenaza. Mientras, las empresas españolas, desde los fabricantes de maquinaria hasta los productores de jamón, se preparan para un escenario donde 2.500 millones de euros en exportaciones podrían estar en juego. Como resumió en La Linterna un exportador anónimo: "Esto no es solo una disputa por defensa; es una bomba de relojería para nuestra economía".