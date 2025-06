“Es un insulto a la inteligencia”: Marc Vidal desmonta el plan de Sánchez sobre el gasto en defensa

Marc Vidal ha analizado las cifras de gasto militar que el Gobierno ha trasladado recientemente a sus socios internacionales. En su intervención en El Cascabel, el experto en economía acusó al Ejecutivo de “mentir dentro, fuera y en lo económico”, advirtiendo de que los números presentados por Moncloa “no son fiables” y están formulados con “realismo mágico presupuestario”.

“Han prometido gastar el 2,1% del PIB en defensa, pero eso no tiene ningún soporte, no hay Presupuestos y ese gasto no se puede aplicar”, explicó Vidal. Para el economista, el anuncio de Sánchez tiene más de gesto propagandístico que de compromiso real: “Podrían haber dicho que se gastan el 20% del PIB y daría igual, porque no hay forma de estructurarlo ni cumplirlo”.

“La OTAN no se lo cree”

La desconfianza no es solo una cuestión interna. Según Vidal, la OTAN ya ha comunicado al Gobierno que el 2,1% prometido es insuficiente para cumplir con los compromisos comunes de defensa. “Desde Bruselas le dicen a Sánchez que el mínimo real sería un 3,5% del PIB, incluso sin contar otros factores que podrían elevarlo hasta un 5%”.

En este contexto, Europa “no se fía” de las cifras del Gobierno español, afirma el analista. “No lo han sido nunca en nada, tampoco lo son ahora. Aquí se juega con aritmética creativa y con partidas que ni siquiera están en vigor”, apuntó Vidal, subrayando que el país lleva dos años sin aprobar unos Presupuestos Generales.

EFE



El economista también criticó la forma en que el Gobierno trata de reformular ayudas europeas o ingresos extraordinarios como si fueran fondos de gasto ordinario. “Utilizan dinero externo como les conviene, lo incorporan donde les interesa, aunque no esté previsto para eso”, dijo.

“España se enfrenta al mundo como cortina de humo”

Marc Vidal también quiso subrayar el impacto que esta política económica tiene en las relaciones exteriores: “Enfrentarse a Europa y al mundo se ha convertido en el nuevo deporte del Gobierno. Lo hacen para crear conflictos artificiales que tapen problemas internos”.

En ese sentido, citó el caso de la OPA del BBVA al Banco Sabadell, donde, según Vidal, el Gobierno ha impuesto trabas que van contra la lógica de los mercados europeos. “Europa necesita bancos grandes para competir internacionalmente. Aquí no se quiere, porque se está atendiendo a intereses domésticos y políticos, no económicos”, denunció.

DPA vía Europa Press Mark Rutte, secretario general de la OTAN

Para Vidal, la incoherencia del Ejecutivo llega al extremo de convertir promesas inverosímiles en “espectáculos de propaganda”. “Cuando Sánchez compareció un domingo por la tarde para anunciar ese 2,1%, parecía que había marcado gol en Las Gaunas. Pero fue un cuento chino. No hay ni base, ni credibilidad, ni medios para cumplirlo”, sentenció.

“España lleva desde 2008 gastando más de lo que tiene”, recordó. “Seguimos acumulando déficit, pagando 40.000 millones en intereses de deuda cada año, y ahora pretenden hacernos creer que vamos a liderar la defensa europea con menos de lo que se necesita. Es un insulto a la inteligencia”, concluyó el analista.