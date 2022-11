Primer Informe COPE a las puertas de la Navidad, ¿cómo están los precios a un mes de Nochebuena?

En un mes estaremos sentados a la mesa celebrando la Nochebuena con un menú que saldrá de una cesta de la compra en máximos. Van a ser unas Navidades en las que en muchos hogares se sacará la calculadora a la hora de planificar comidas y cenas. David regenta una carnicería en el centro de Madrid y nos cuenta que de momento están intentando contener los precios a costa de sus márgenes, "habría que subir el género al menos 2 o 3 euros por kilo, pero sabemos que nuestros clientes no lo pueden asumir y si a eso le sumas la competencia entre establecimientos nos iríamos de madre".

En esta carnicería el kilo de solomillo de ternera se paga a 27 euros, el de entrecot a 15 euros y el de chuletón a 13 euros. Pero advierte David, "el cordero y la ternera van a seguir subiendo en las próximas semanas. Calculo incrementos de 2 o 3 euros de media en los productos, el cerdo está estable", añade. En la misma línea, Isidro, desde su carnicería de Jumilla (Murcia), espera subidas de hasta cuatro euros el kilo en sus productos estrella, las chuletillas de cabrito y el solomillo de ternera relleno.

Menos claro lo tiene Ricardo que nos atiende en su carnicería de Burgos, "no esperamos fuertes subidas, pero eso es lo que prevemos a día de hoy. De momento el solomillo de ternera lo tenemos a 30 euros el kilo, el de lechazo a 24,90 euros y las piernas de lechazo a 10,90 euros", asegura.

No son pocos los clientes que ya empiezan a tantear los precios para elaborar el menú navideño, como nos cuenta José Vicente, que lleva 43 años en su carnicería del Mercado Central de Valencia y nos anima a buscar alternativas. "En vez de lanzarnos siempre a por el redondo de ternera podemos abrirnos a piezas como la entraña para rellenar y el cliente se puede ir conforme", aconseja. Solo la carne acumula subidas del 18% con respecto al año pasado, empujada por el aumento de los costes ganaderos en un 40% por la presión de los precios de la energía y los piensos. En el caso del jamón ibérico se esperan precios estables, aunque acumula una subida del 15%. El precio de los quesos presentan mayor volatilidad.

No hay dudas de que el pescado y el marisco subirán

Los productos del mar son un clásico de toda celebración navideña y cuesta renunciar a ellos a pesar de ser lo más caro que se suele servir en la mesa. De hecho, en pescaderías como la de Alicia, en el Mercado Central de Valencia, ya están recibiendo encargos y asumen que muchos clientes cambiarán el menú por culpa de los precios. Alicia avanza que los frescos como almejas, percebes o nécoras subirán conforme se acerque la Nochebuena, pero nos dice que "siempre hay opciones, por ejemplo en el caso de la gamba rallada, que es nuestro producto estrella, entre una gamba fresca de Denia y un producto bueno congelado puede haber 100 euros de diferencia", asegura.

¿Cuánto subirán los precios? "Eso es imprevisible, dependerá de si hay o no hay temporal" nos responde José Luis desde su pescadería en el Mercado de Maravillas en Madrid. Lógicamente, si el tiempo no acompaña, se reducirá la oferta y, por tanto, subirá más el precio. Prevé que en las próximas semanas sus clientes demandarán sobre todo merluza y rape, la primera la vende a 39,80 euros el kilo y casi no ha variado su precio, pero el segundo acumula subidas de hasta 8 euros y ya está a 36 euros el kilo. En los carteles del marisco de esta pescadería se puede leer: langostino a 36 euros el kilo, gamba a 48 euros y cigala a 68 euros, precios similares a los del año pasado. La intención de Isabel es que los precios de su pescadería en Jumilla, apenas suban en las próximas semanas. Mantiene la merluza y la dorada a 17,90 euros y a 12,80 euros respectivamente, "como mucho pueden subir algo más de 1 euro el kilo".

Morder el turrón y brindar con vino, también más caro

Uno de los dulces típicos de las Navidades, el turrón, costará entre un 10% y un 18% más que hace un año. Detrás de su encarecimiento se esconde una subida del 42,8% del azúcar, del 25,5% en los huevos o del 16% en las harinas, además del repunte de los costes por la electricidad y el empaquetado. "El azúcar y la almendra se han disparado y no me queda más remedio que subir el precio" lamenta Chema, artesano del turrón en Jijona, Alicante, que avanza que este año venderá el kilo de turrón a 24,5 euros frente a los 22,5 euros del año pasado.

"En las grandes ciudades se está llegando a los 30 euros, pero nosotros tenemos que ajustar los márgenes", revela. Este turronero avanza subidas de 1 euros por pastilla o cajita de mazapanes, pero es optimista al tratarse de un producto típico de estas fechas. Lo mismo nos dice Carolina, desde su panadería el centro de Valencia, "el aumento de costes se va a notar, aunque vamos a apretar los márgenes todo lo que podamos", apunta. La tableta de turrón se mueve entre los 2 euros del supermercado hasta los 10 euros de un producto artesano.

Otra de las opciones de postre para esas fechas son los cítricos. Sus precios se mantendrán estables, según nos asegura Rosana desde su Frutería de Santander. Explica que las mandarinas oscilan entre el euro y 4,90 euros el kilo, según calidad o marca. Lo mismo nos dice Pedro, frutero en el barrio de Chamberí, en Madrid. "Esperamos que los precios se mantengan como el año pasado y de hecho la mandarina ha bajado 40 céntimos desde la semana pasada". Por su parte, José María ya ha notado tres subidas en lo que va de año en los productos que vende en su enoteca en Murcia. Nos pone un ejemplo, "una botella que costaba 9 euros, ahora está a 11 euros, pero la diferencia se ve mejor en los 12 euros más por caja que el año pasado". Eso sí, José María cree que los precios se mantendrán estables en las próximas semanas y celebra que de momento el cliente esté respondiendo.