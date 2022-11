Cómo alargar el tiempo de consumo de la carne: es más fácil de los que crees

Una de las desventajas de los alimentos es que su tiempo de consumo es limitado. Para quienes no lo entienden, este tiempo para poder consumir los alimentos frescos se limita a la fecha de caducidad. Una vez pasada esta fecha límite, los alimentos dejan de ser óptimos para el consumo y no queda otra que tirarlos a la basura. Por supuesto, hacer esto no solo equivale a desperdiciar alimentos porque hemos comprado de más, sino también un desperdicio de nuestro dinero. Esto es doloroso para nuestra economía personal si se trata de carne, dado que es más cara en comparación a otros alimentos frescos. Es por ello que hay un truco muy sencillo y eficaz para alargar el tiempo de consumo de los alimentos frescos cuando están a punto de caducar, especialmente para que la carne nos dure más tiempo.

Congelar la comida

La clave es congelar los alimentos. Resulta ser una muy buena opción, dado que al hacer esto estamos poniendo en pausa por mucho su tiempo de consumo. Según los expertos en alimentación, es seguro congelar la carne, dado que no hay peligro, siempre y cuando se congele y descongele de forma adecuada. Además, las bajas temperaturas que se dan durante el proceso de congelación evita que las bacterias puedan proliferar en los alimentos, por lo que, en el caso de la carne, se evita que se eche a perder definitivamente.





Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, y es que una vez que saquemos la carne del congelador tendremos que consumirla. De no hacerlo, tenemos todas las papeletas para que se estropee al día siguiente. Otro detalle importante es que, a la hora de congelar la carne, debemos envolverla en un film transparente o en un táper para que no pueda entrar el aire dentro, pues esto provocaría en el producto una quemadura de frío.