El petróleo rebasa de nuevo los 100 dólares tras nuevos ataques a buques en el estrecho de Ormuz

Nuevos ataques a barcos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, marcan el inicio de la decimotercera jornada de guerra en Irán, con una nueva subida del precio del brent por encima de los 100 dólares por barril.

Pese al anuncio el miércoles de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la mayor liberación de reservas de su historia (400 millones de barriles de crudo), el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, volvió a superar este jueves los 100 dólares por barril durante las horas de cotización en Asia, cuyos mercados se mantienen hoy en rojo

Cuando ya supera en duración a la guerra de los Doce Días de junio de 2025, el conflicto iniciado por EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero continúa causando estragos en Oriente Medio y amenaza con generar una crisis energética pese a las medidas de emergencia tomadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Dos petroleros fueron objeto de un ataque en aguas territoriales de Irak, país bañado por el golfo Pérsico, dejando al menos un fallecido y 37 rescatados, declaró a la televisión local Al Iraqiya el jefe de la Célula de Seguridad de Irak.

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, los cuales han alcanzado a dos petroleros,que han tenido que ser evacuados por cuenta de los incendios registrados a bordo, y un buque portacontenedores donde también se ha registrado un fuego, si bien menor.

En concreto, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha notificado un incidente a cinco millas náuticas (unos ocho kilómetros) al sur de la ciudad iraquí de Basora, donde dos buques petroleros han sido objeto de ataques que han provocado incendios a bordo de las embarcaciones.