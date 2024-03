Oficina contra Fraude achaca a Rato usar sociedades como correa de transmisión de fondos

El jefe de grupo de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, ha explicado que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato empleada distintas sociedades instrumentales como "correa de transmisión" de fondos cuyo origen no está justificado.

Durante la sesión de este miércoles del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Madrid sobre el origen de la fortuna de Rato, el técnico se ha referido a unas transferencias de alrededor de 900.000 euros que llegan a una de las sociedades de Rato, Vivaway, aunque no constan todos los movimientos de cuentas de dicha sociedad.

A través de esta sociedad, ha explicado el técnico, se hacen aportaciones a Kradonara, otra de las sociedades que controla el exvicepresidente, pero se trata de una empresa radicada en otro estado que no refleja su información en los datos a los que accede Hacienda.

Dichas aportaciones, ha señalado el experto, "tiene que tener una causa, y si no hay causa, y sin la cuenta completa, no podemos llegar a la conclusión de que se ha devuelto algo".

De este modo Vivaway funcionaría como "correa de transmisión de fondos no declarados del señor Rato", ya que no se justifican pagos, transferencias y préstamos entre ambas sociedades, ni consta la existencia de aportaciones o contratos internos entre ellas ni garantías.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Rato gestionaba una estructura societaria en el extranjero que entre otras incluía a la española Kradonara, filial de Vivaway, con la que se repatriaban parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus.

Se trataría de "pasivos ficticios", ya que los préstamos entre dichas sociedades no acreditan la trazabilidad de los fondos ni se especifica qué socio presta y cuál recibe,

Los técnicos de la ONIF han vuelto a cuestionar la declaración tributaria especial (DTE) o amnistía fiscal a la que se acogió Rato, ya que los valores que se regularizaron eran erróneos y de periodos no correctos, de modo que no puede considerarse válida porque no refleja ni los valores ni las rentas.

Uno de los expertos ha afirmado que los valores incluidos en la DTE no sólo no corresponden con el valor de adquisición de los mismos sino que están, en su opinión, "inventados". EFE

eyp/may