De la nueva edad de jubilación a pagar solo un 33% de las pensiones: por qué la CEOE se opone a la reforma

UGT y CCOO someten a votación el texto definitivo sobre reforma de las pensiones de la que se desmarca la CEOE. Se da por hecho el apoyo de los sindicatos a una reforma que va a presentar el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, a las 16:00 en la comisión del Pacto de Toledo.

La CEOE se queja de que todo el peso de la reforma recae sobre las empresas, sobre los salarios y sobre los costes laborales. Además, insisten en que no han tenido margen de negociación. Antonio Garamendi es el presidente de la patronal: "Sinceramente, es que aquí no ha habido diálogo. No es de recibo que se nos llame a última hora para decir esto. La realidad es que se nos ha hurtado el debate. Hemos podido plantear cosas, pero, como siempre, nunca se nos han dado los datos y esto lo que hay".

Por su parte, el Gobierno insiste en que el texto cumple con todas las exigencias del Pacto de Toledo y espera que Bruselas de por buena la reforma. Es fundamental para recibir el cuarto pago de los fondos europeos. En principio, está previsto que el jueves se convoque un Consejo de Ministros extraordinario para que la ejecutiva apruebe la reforma de las pensiones.

La CEOE se aparta

Escrivá no mueve el esquema planteado para aumentar los ingresos del sistema que se sostendrán, sobre todo, en un aumento de las cotizaciones y la CEOE cierra definitivamente la puerta. Rosa Santos, Directora de Relaciones Laborales de la patronal: "La propuesta del Gobierno va a dañar el mercado laboral y la competitividad de las empresas. Evidentemente, con esos mimbres, es imposible". Los expertos aseguran que el aumento de ingresos previstos no serán suficiente para cubrir el incremento del gasto que conlleva esta reforma.

Fernando Trías de Bes, economista, escritor, y profesor de economía de bolsillo de La Tarde, explicó que "con la nueva reforma la nueva edad de jubilación se va a situar en 2027 en los 67 años". "Actualmente, es a los 66 años y 2 meses", según recordó. Aunque todos vamos a notar una subida en la recaudación, es claro: "La reforma de las pensiones no es suficiente para cubrir la jubilación de todo el 'Baby Boom' en su pico, que va a ser en 2025". Se estima que ese año las pensiones serán el equivalente a 4 puntos del PIB y con la reforma solo se va a lograr pagar el 33 por ciento.

"Un agujero"

Alberto Núñez Feijóo acusó este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "imponer de forma unilateral" su reforma de las pensiones, una propuesta que, a su juicio, "no garantiza la sostenibilidad" del sistema. Además, se ha quejado de que el Gobierno esté "ocultando" a la oposición lo que ha negociado, "dando por cerrada la cuestión" y buscando aprobarla por real decreto ley. "Yo no voy a ser responsable de eso porque no voy a engañar a los españoles", ha manifestado.

Al ser preguntado expresamente cuál es la propuesta de pensiones del PP, Feijóo ha indicado que su propuesta pasa por "mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones". "Mi propuesta de pensiones es no decirle a los jóvenes que no van a tener una pensión digna", ha apostillado, para añadir que lo que ha hecho el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no lo acredita ningún instituto ni ninguna academia económica en España".