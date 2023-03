Garamendi acusa a Escrivá de no decir "la verdad" en negociación de pensiones

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha acusado al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de no decir "la verdad" sobre la posición de los empresarios en la negociación de la reforma de las pensiones.

En declaraciones a los medios antes de participar en el "IV Foro emprendedores y autónomos" organizado por ATA este martes, el líder de CEOE ha asegurado que Escrivá "no dice la verdad" cuando afirma que la patronal no ha presentado una propuesta alternativa al proyecto de reforma que el Gobierno acordó con la Comisión Europea.

"Por supuesto que hay que trabajar por unas pensiones dignas", ha puntualizado Garamendi, pero ha atacado la propuesta de reforma del Ejecutivo por ser "un impuesto brutal contra el talento" y ha criticado igualmente que se ha "hurtado" el debate porque Inclusión no ha presentado la memoria económica del impacto de la reforma.

"La realidad es que a fecha de hoy nosotros no tenemos la memoria económica. Es muy difícil hablar de nada si no tenemos los datos", ha zanjado el líder de los empresarios, para quien "no es de recibo" que se les comunique la propuesta a "última hora" para decir que "son lentejas", es decir, que solo puede aceptarse.

Posteriormente, en su intervención en el foro, Garamendi ha definido la propuesta como un "impuestazo" al empleo porque "todos los planteamientos se han hecho desde un punto de vista recaudatorio", algo que para el presidente de CEOE "no funciona y va a recortar la capacidad de creación de empleo".

Con todo, el líder de los empresarios ha asegurado que siguen "abiertos" para seguir trabajando y que continuarán en las mesas de diálogo social.