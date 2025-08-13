Multas de hasta 200 euros por este descuido al ir en bicicleta: muchos ciclistas lo ignoran

Usar la bicicleta es mucho más que una forma de desplazarse: es una elección que beneficia la salud, el medioambiente y la calidad de vida. La contaminación y el sedentarismo parecen dominar nuestra vida, sin embargo, la bicicleta es una alternativa eficiente, sostenible y asequible.

Es considerado el vehículo ecológico por excelencia, pero también es uno de los medios de transporte con el que más infracciones de tráfico se cometen. La bicicleta favorece la buena salud de quien la monta, pero también puede exponerlo a riesgos y peligros que se podrían evitar cumpliendo con las normas establecidas por la DGT .

Una de las infracciones más frecuentes

Un estudio realizado por la DGT en 2023 ha revelado que el 60% de los ciclistas menores de 16 años no utilizan el casco de seguridad, a pesar de que su uso es obligatorio. El uso del casco de seguridad al utilizar la bicicleta no es solo una recomendación, sino que es una obligación legal para los menores de edad.

En el caso de los adultos mayores de edad, llevar casco de seguridad no es obligatorio pero se recomienda su uso. Sin embargo, como no existe obligatoriedad, el estudio señala que solo un 26% de los ciclistas lo utiliza. Existe una excepción en la que el uso de este sistema de seguridad es obligatorio: cuando se circula por carretera.

Alamy Stock Photo Ciclistas con casco de seguridad

Esta medida no busca limitar la libertad de los ciclistas, sino proteger su integridad física y reducir los riesgos en caso de accidente. La cabeza es una de las partes más vulnerables del cuerpo, y una caída o choque puede tener consecuencias graves si no se lleva la protección adecuada.

Por eso, las leyes que exigen el uso del casco no son arbitrarias, sino que están respaldadas por datos y estudios que demuestran su efectividad para prevenir lesiones graves en el cráneo y el cerebro. No usar el casco cuando es obligatorio puede conllevar sanciones económicas.

multas por no usar el casco de seguridad

TE PUEDE INTERESAR La DGT se fija en cómo vayas sentado en el coche y deja claro quién paga la multa si la postura es sancionable

No utilizar casco de seguridad homologad o cuando se circula en bicicleta no es un juego. Los riesgos de sufrir un accidente son altos y es preferible llevarlo para evitar disgustos. Sin embargo, si no se utiliza cuando su uso es obligatorio, podríamos enfrentarnos a multas de hasta 200 euros.

La publicación del estudio de la DGT les ha servido también para recordar a los ciclistas menores de 16 años que el uso del casco de seguridad es obligatorio y que no hacerlo conlleva sanciones.

Solo se puede prescindir del casco en la carretera por los siguientes motivos, según las normas de la DGT. En primer lugar por razones médicas (si existe y se puede demostrar con una constancia un problema de salud que impide el uso del casco), cuando se enfrenta una pendiente prolongada, y en casos de calor extremo.

Alamy Stock Photo Carril bici

otras multas

Existen otras normas que recoge la Dirección General de Tráfico y los ciclistas deben conocer y respetar para circular con seguridad. Como el resto de conductores, los ciclistas se podrían enfrentar a sanciones si las infringen.

Uso del teléfono móvil: mientras conducimos una bici está totalmente prohibido usar el teléfono móvil. También están prohibidos los auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido. Los auriculares limitan la capacidad auditiva y pueden provocar distracciones. Podrías enfrentarte a multas de 200€.

TE PUEDE INTERESAR La DGT pone el foco en "un factor de riesgo" y la multa llega a los 600 euros

Consumo de alcohol: la tasa máxima de alcoholemia para los conductores en general (0.5 g/l de alcohol en sangre o de alcohol en aire espirado superior a 0.25 miligramos por litro) también afecta a los ciclistas. Igualmente están obligados, como otros conductores, a someterse al test de alcoholemia si son requeridos por un agente. Las multas van de los 500 a los 1.00€ dependiendo de la tasa y la reincidencia.

Llevar pasajeros: en bicicletas solo se permite llevar un pasajero de hasta 7 años de edad, en asiento adicional homologado, siempre que el conductor sea mayor de edad. La multa podría ser de hasta 100€.